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Στέρηση μισθού στην υπάλληλο που ξεσκέπασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανεμοδείκτης
10:56 - 14 Ιουλ 2025

Στέρηση μισθού στην υπάλληλο που ξεσκέπασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη διάθεση υπάρχει για να αποκαλυφθεί πλήρως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το γεγονός ότι η υπάλληλος που ξεσκέπασε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων... ανταμείφθηκε με στέρηση μισθού.

Ναι, καλά διαβάσατε. Και αυτό δεν έγινε στο παρελθόν, σε μία προσπάθεια για παράδειγμα των παραβατών να προλάβουν να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, αλλά τώρα. Την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός διαφήμιζε το νέο νομοσχέδιο περί πειθαρχικής δικαιοσύνης στο Δημόσιο!

Σχεδόν παράλληλα, η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, λάμβανε στα χέρια της απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την οποία της επιβλήθηκε ποινή στέρησης μισθού 20 ημερών για το παράπτωμα της «ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς».

Ανάξια συμπεριφορά ήταν ασφαλώς ότι "κάρφωσε" τους συναδέλφους της που είχαν στήσει εγκληματική οργάνωση με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Η "σπιούνα" νοιάστηκε για τα λεφτά των Ευρωπαίων κορόιδων.

Μέχρι να φτάσουμε ως εδώ, η κα. Τυχεροπούλου είχε επίσης αντιμετωπίσει τρεις πειθαρχικές διαδικασίες, δύο μηνύσεις, μία αγωγή, δύο δυσμενείς μεταθέσεις και μία απόρριψη προαγωγής. Κι όμως δεν έκανε πίσω. Έκανε το χρέος της.

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