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Μπρατάκος: Να εξαιρεθούν από την επιβολή δασμών τα ελληνικά προϊόντα
Επιχειρήσεις
11:14 - 14 Ιουλ 2025

Μπρατάκος: Να εξαιρεθούν από την επιβολή δασμών τα ελληνικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
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Δήλωση του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννη Μπρατάκου, για την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ:

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την επιβολή οριζόντιων δασμών 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα από την 1η Αυγούστου προκαλεί εύλογη ανησυχία στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Αυτή η απόφαση, εάν τεθεί σε εφαρμογή, δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Αποτελεί άμεσο πλήγμα για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και πλήττει ευθέως τη διεθνή ανταγωνιστικότητα κρίσιμων κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα του αγροδιατροφικού τομέα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν μία από τις πιο δυναμικές αγορές για τα ελληνικά προϊόντα, με εξαγωγές που ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, όπως το ελαιόλαδο, οι βρώσιμες ελιές, το κρασί και τα γαλακτοκομικά. Ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες – που δεν υπόκεινται σε αντίστοιχους δασμούς – αναμένεται να ενταθεί, με άμεσες απώλειες για τα μερίδια αγοράς των ελληνικών προϊόντων, ειδικά σε κατηγορίες όπου το κριτήριο της τιμής είναι καθοριστικό. Παράλληλα, δημιουργείται έντονος προβληματισμός στους εισαγωγείς των ΗΠΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και ήδη αναπροσαρμόζουν τις εμπορικές τους επιλογές.

Ωστόσο, το ΕΒΕΑ από την πρώτη στιγμή έχει τονίσει τη σημασία της ψυχραιμίας, της αναμονής και της συνέχισης της διμερούς διαπραγμάτευσης. Μέχρι την 1η Αυγούστου μεσολαβούν δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Επιπροσθέτως, θεωρώ πιθανό ότι θα υπάρξουν επιμέρους διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ απευθείας με τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να εξαιρεθούν συγκεκριμένα προϊόντα από την επιβολή δασμών, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με πολλά ελληνικά προϊόντα, όπως το λάδι και η φέτα.

Το ΕΒΕΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβουν συντονισμένα, με στόχο να περιοριστεί το ύψος των δασμών μέσα από νέα διαπραγμάτευση, να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με τρίτες χώρες και να στηριχθούν άμεσα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με εργαλεία ρευστότητας και εμπορικής διπλωματίας.

Ταυτόχρονα, για ακόμη μια φορά, καταδεικνύεται η ανάγκη για την ανάπτυξη και εδραίωση σχέσεων με νέες, αναδυόμενες αγορές, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η στήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης της ελληνικής παραγωγής δεν είναι απλώς μια προτεραιότητα – είναι όρος επιβίωσης. Το ΕΒΕΑ παραμένει σε εγρήγορση και δίπλα στις επιχειρήσεις, αναζητώντας λύσεις, χτίζοντας συμμαχίες και διεκδικώντας ένα δίκαιο εμπορικό περιβάλλον για την Ελλάδα στην παγκόσμια αγορά.

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