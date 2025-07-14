Κυβερνητικός ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι πρότεινε τη Γιούλια Σβιριντένκο για πρωθυπουργό

Ξεκινώντας έναν σημαντικό ανασχηματισμό των κορυφαίων στελεχών της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε τη Δευτέρα (14/7) την Γιούλια Σβιριντένκο για την ηγεσία της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η Γιούλια Σβιριντένκο, νυν αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός οικονομικής ανάπτυξης, είναι μακροχρόνια πιστή σύμμαχος του Ζελένσκι και του αινιγματικού κύριου συμβούλου του, Αντρέι Γίμαρκ

Υπήρξε επίσης κινητήρια δύναμη πίσω από τη συμφωνία Ουκρανίας-ΗΠΑ για τα ορυκτά, μια αμφιλεγόμενη οικονομική συνεργασία που δίνει στην Αμερική πρόσβαση σε κέρδη από τους τεράστιους ορυκτούς πόρους της ανατολικοευρωπαϊκής χώρας, όπως μεταδίδει το Politico.

Εάν επιβεβαιωθεί από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, ο Σβιριντένκο θα αντικαταστήσει τον σημερινό πρωθυπουργό Denys Shmyhal, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του από τον Μάρτιο του 2020.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Shmyhal την Κυριακή και συζήτησαν τα στρατηγικά βήματα για τον μετασχηματισμό της εκτελεστικής εξουσίας, τον δεύτερο μεγάλο ανασχηματισμό της κυβέρνησης εν καιρώ πολέμου.

"Θα υπάρξουν αλλαγές. Ειδικότερα, στον αμυντικό τομέα, σε όλα τα έργα για χάρη της σταθερότητάς μας - του κράτους και της κοινωνίας", δήλωσε ο Ζελένσκι για τον ανασχηματισμό μετά τη συνάντηση με τον Shmyhal. «Πρέπει επίσης να μειώσουμε σημαντικά τις μη κρίσιμες κρατικές δαπάνες και, στο μέτρο του δυνατού, μέσω της απορρύθμισης, να κατευθύνουμε τις δημόσιες δυνάμεις για χάρη της οικονομικής ανάπτυξης».

Την Παρασκευή, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης ότι προτίθεται να διορίσει τον νυν υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ στη θέση του πρεσβευτή της Ουκρανίας στις Η.Π.Α. Η νυν απεσταλμένη, Οξάνα Μαρκάροβα - βετεράνος της διπλωματίας του Κιέβου στην Ουάσινγκτον - ενεπλάκη τον Σεπτέμβριο σε σκάνδαλο με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επειδή οργάνωσε μια επίσκεψη του Ζελένσκι σε μια πολιτεία που αποτελεί πεδίο μάχης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.

Ο Shmyhal, ο μακροβιότερος μέχρι στιγμής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, εξετάζεται να πάρει τη θέση του Umerov στο υπουργείο Άμυνας, ανέφεραν διάφορα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Οι κυβερνητικές αλλαγές μπορεί να γίνουν ήδη από αυτή την εβδομάδα, με το ουκρανικό κοινοβούλιο να απολύει τα μέλη της κυβέρνησης την Τετάρτη και να τα διορίζει σε νέες θέσεις την Πέμπτη, δήλωσε στο POLITICO Ουκρανός βουλευτής.

Ενώ η ψηφοφορία αναμένεται να είναι τυπική, ορισμένες φωνές της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι το γραφείο του προέδρου αναλαμβάνει υπερβολικά αυταρχικό ρόλο στον διορισμό των υποψηφίων.