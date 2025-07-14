ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξεταστική από το 1998 προτείνει η Νέα Δημοκρατία – Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προτείνει η κυβέρνηση, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (14/7), σημειώνοντας, μάλιστα, ότι στόχος είναι να τεθούν υπό εξέταση τα πεπραγμένα του Οργανισμού από την ίδρυσή του, το 1998.

Ο Παύλος Μαρινάκης στην τοποθέτησή του απέρριψε τις αιχμές της αντιπολίτευσης περί νέας προσπάθειας συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τους ισχυρισμούς ότι η πρόταση της κυβέρνησης αποτελεί απόπειρα συμβιβασμού με τους θιγόμενους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Μία σειρά από λόγους παρέθεσε ο κ. Μαρινάκης, για τους οποίους ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση (και απορρίφθηκε η επιλογή της σύστασης Προανακριτικής), καταλήγοντας πως πάνω απ’ όλα βασικό διακύβευμα της κυβέρνησης είναι η «ριζική αντιμετώπιση ενός σοβαρού διαχρονικού προβλήματος», χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, και αφήνοντας αιχμές κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για «υποκριτική εκμετάλλευση» της υπόθεσης.

Η πρόταση θα ζητά έρευνα σε βάθος από την περίοδο ίδρυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ το 1998 έως σήμερα «ώστε να αναζητηθούν και να ερευνηθούν όλες οι παθογένειες, να εντοπισθούν τα προβλήματα και να υπάρξει πλήρης κάθαρση και διαφάνεια, προς όφελος των παραγωγών μας, του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα και συνολικά της χώρας», είπε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Μαρινάκης: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν επαρκή χρόνο για να καταθέσουν τις προτάσεις τους

Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης άφησε σαφείς αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, απαντώντας σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «είχαν επαρκή χρόνο, 20 ημέρες, για να καταθέσουν τις δικές του προτάσεις και δεν έκαναν τίποτα», υποστηρίζοντας ότι «την πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει και πάλι η κυβέρνηση».

Ακόμη, υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης για Εξεταστική, υποστηρίζοντας ότι η Εξεταστική «δεν αποκλείει μια οποιαδήποτε άλλη συνέχεια, εφόσον όμως προκύψουν στοιχεία από αυτήν που να συνιστούν μία ποινική ευθύνη, όχι θεωρίες και κομματικές αντιπαραθέσεις».

«Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποκλείει κανέναν από καμία ευθύνη, δεν συγκαλύπτει τίποτα. Συγκάλυψη είναι να προβαίνεις σε ενέργειες που κρύβουν τη δική σου περίοδο, αλλά ας έχουν το πολιτικό θάρρος κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και επί των ημερών τους η Ελλάδα, και επί των δικών τους ημερών και επί των δικών μας ημερών, πλήρωσε πολύ ακριβά πρόστιμα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Με τους μάρτυρες που πρέπει να καταθέσουν, για όσο χρόνο χρειαστεί», είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, για τους πρώην υφυπουργούς κκ. Σταμενίτη, Μπουκώρο, και Χατζηβασιλείου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν ετέθη ποτέ θέμα Προανακριτικής, ενώ όσον αφορά τους κκ. Βορίδη – Αυγενάκη είπε ότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως δεν φοβάται».

«Είναι η πρώτη κυβέρνηση που θυμάμαι που αυτή τη στιγμή, δύο πρώην υπουργοί της βρίσκονται στη διαδικασία, ο ένας προανακριτικής επιτροπής και ο άλλος έχει περάσει και στο επόμενο στάδιο, του δικαστικού συμβουλίου, χωρίς να σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι είναι ένοχοι ποινικά, γιατί έχουμε διαχωρίσει την πολιτική, με την ποινική διάσταση όλων των υποθέσεων. Άρα απευθύνεστε μάλλον σε λάθος κυβέρνηση, αν κάποιος μιλάει για φόβο», είπε.

Εν τω μεταξύ, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ αναμένεται η κατάθεση της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά των πρώην υπουργών Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ αντίστοιχη πρόταση αναμένεται να κατατεθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

ΠΑΣΟΚ: Σε αυτήν την κυβέρνηση κανείς δεν ντρέπεται, κανείς δεν κοκκινίζει

Το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης με αφορμή την απόφαση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνοντας, μεταξύ άλλων, λόγο «για οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών».

«Σε αυτήν την κυβέρνηση, κανείς δεν ντρέπεται, κανείς δεν κοκκινίζει. Σήμερα έπεσαν οριστικά οι μάσκες και άρχισε να ξεδιπλώνεται το οργανωμένο σχέδιο συγκάλυψης των πολιτικών ευθυνών της κυβέρνησης και των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών της Νέας Δημοκρατίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε, ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν απάντησε «στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν από τη δικογραφία» και πως «ως δικαστής εξέδωσε μονολεκτικά και χωρίς αιτιολογία αθωωτική απόφαση», ενώ χαρακτήρισε την Εξεταστική ως «πλυντήριο», υποστηρίζοντας ότι αυτό «υποτιμά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού» και προσβάλλει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «πετώντας στον κάλαθο των αχρήστων το πόρισμα της».

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ο Πρωθυπουργός του «αποτύχαμε», αλλά και «του αδιαλείπτως συγκαλύπτουμε», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση πετάει τη μπάλα στην εξέδρα – Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πετάει τη μπάλα στην εξέδρα», υποχωρώντας μπροστά στις πιέσεις Βορίδη – Αυγενάκη, σημειώνοντας, ωστόσο, πως «ό,τι κι αν κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να αποφύγει τη συζήτηση για τις ποινικές ευθύνες για τις πράξεις τους την τελευταία εξαετία όπως προτείνει και η Ευρωπαία Εισαγγελέας».

«Αποδεικνύεται ότι οι απειλές Βορίδη – Αυγενάκη έπιασαν τόπο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη πιάστηκε “με τη γίδα στην πλάτη”», γράφει, ακόμη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως «για μία ακόμη φορά παρακάμπτει τη δικαιοσύνη».

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε, ακόμη, τη Νέα Δημοκρατία πως «προσπαθεί να συσκοτίσει τις βαρύτατες ευθύνες της για ένα ακόμα σκάνδαλο», κάνοντας λόγο για «διαχρονικές παθογένειες».

Η Κουμουνδούρου αναφέρει, επίσης, ότι: «Η αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβίβασε στο ελληνικό Κοινοβούλιο δικογραφία με συγκεκριμένη περίοδο ελέγχου, από το 2019 και μετά. Εμπλέκει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα τον κ. Αυγενάκη και τον κ. Βορίδη και παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία προς διερεύνηση. Αυτά δε μπορούν να ελεγχθούν δια της διάχυσης ευθυνών ούτε με την διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής».

«Όσο για την αντίληψη αυτής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο θυμίζουμε την πρόσφατη δήλωση του πρωθυπουργού "Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής η εξεταστική για τα Τέμπη". Με τι εχέγγυα προτείνεται η ίδια διαδικασία όταν υπάρχει δικογραφία στη Βουλή;», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

ΚΚΕ: Υπεκφυγή και απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών η πρόταση της ΝΔ

Δριμύ κατηγορώ κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και το ΚΚΕ, με αφορμή την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Απ’ τη στιγμή που έχει διαβιβαστεί δικογραφία στη Βουλή με αναφορές σε ονόματα υπουργών, ο έλεγχος των οποίων πρέπει να ξεπεράσει τον γνωστό “σκόπελο” του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η μη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής θα συνιστά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ υπεκφυγή και απόπειρα συγκάλυψης ευθυνών, ιδιαίτερα από τη στιγμή που εκτός των άλλων τίθενται και θέματα παραγραφής», τονίζει το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του.

Νέα Αριστερά: Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο αστείο η πρόταση της κυβέρνησης

Σε σχολιασμό της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για εξεταστική στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε η Νέα Αριστερά.

Όπως αναφέρει: «H πρόταση της κυβέρνησης για συγκρότηση εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 (!) θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο αστείο. Συνιστά όμως πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά την περίοδο 2019-2024 και όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην κατεύθυνση μιας “εγκληματικής οργάνωσης” που διασπάθισε κοινοτικούς πόρους με ιδιοτελείς σκοπούς.