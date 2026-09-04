Υεμένη: Πάνω από 80 νεκροί στις συγκρούσεις κυβερνητικών δυνάμεων και Χούθι

Περισσότεροι από 80 μαχητές έχουν χάσει τη ζωή τους στην Υεμένη από την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές, μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθι.

Οι σφοδρές μάχες ξεκίνησαν την Πέμπτη, έπειτα από χερσαία επίθεση που εξαπέλυσαν οι φιλοϊρανικές δυνάμεις των Χούθι. Παράλληλα με την επίθεση στο έδαφος, οι αντάρτες προχώρησαν σε εκτόξευση ρουκετών και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και στην περιοχή της Ταΐζ.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, στόχος των Χούθι είναι η κατάληψη περιοχών κοντά στο Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ, το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Στρατιωτική πηγή που βρίσκεται στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας ανέφερε ότι 24 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις από την Πέμπτη. Παράλληλα, στρατιωτική πηγή στην περιοχή της Ταΐζ, στην ενδοχώρα, έκανε λόγο για ακόμη 15 νεκρούς από την πλευρά των κυβερνητικών δυνάμεων.

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, τουλάχιστον 42 μαχητές των Χούθι φέρονται να έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με ιατρικές πηγές από περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε οι Χούθι ούτε η κυβέρνηση της Υεμένης έχουν δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό των απωλειών.

Στόχος η απομόνωση της Μούχα

Σύμφωνα με κυβερνητικές στρατιωτικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι Χούθι επιχειρούν μέσω της νέας επίθεσής τους να αποκόψουν την πόλη-λιμάνι Μούχα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του στρατηγικού περάσματος, από τις υπόλοιπες περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση.

Η περιοχή γύρω από το Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ αποτελεί εδώ και εβδομάδες επίκεντρο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι Χούθι δεν ελέγχουν σήμερα περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω στο στρατηγικό πέρασμα, ωστόσο διατηρούν υπό τον έλεγχό τους το λιμάνι της Χοντέιντα, βορειότερα.

Τον Ιούλιο, οι αντάρτες είχαν ανακοινώσει την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας. Για το Ριάντ, το Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ έχει καταστεί πλέον η μοναδική θαλάσσια δίοδος μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, στην απέναντι πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ συνδέεται με την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στα μέσα Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση που διαρκεί περισσότερο από μία δεκαετία

Η Υεμένη βρέθηκε τον Ιούλιο στο επίκεντρο της ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, έπειτα από έναν εμφύλιο πόλεμο που είχε διαρκέσει περισσότερα από δέκα χρόνια.

Οι Χούθι παραβίασαν την εκεχειρία που είχε επιτευχθεί το 2022 με την κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Έκτοτε, οι αντάρτες έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον στρατιωτικών στόχων, αλλά και περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε το 2014, όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν μεγάλης κλίμακας επίθεση από το προπύργιό τους στη Σαάντα, στη βόρεια Υεμένη κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Οι αντάρτες κατάφεραν να καταλάβουν εκτεταμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα Σαναά.

Η κυβέρνηση της Υεμένης, έχοντας αποδυναμωθεί και έχοντας μεταφέρει την έδρα της στο Άντεν, στα νότια της χώρας, ζήτησε το 2015 τη συνδρομή στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.