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Υπεγράφη συμφωνία φιλίας ανάμεσα σε Βρετανία και Γερμανία με φόντο την άμυνα
Ειδήσεις
15:33 - 17 Ιουλ 2025

Υπεγράφη συμφωνία φιλίας ανάμεσα σε Βρετανία και Γερμανία με φόντο την άμυνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανία και η Γερμανία υπέγραψαν την Πέμπτη (17/7) μια εκτεταμένη συνθήκη φιλίας, με την οποία εμβαθύνουν τους δεσμούς τους σε τομείς που κυμαίνονται από την άμυνα έως τις μεταφορές, με αφορμή το πρώτο ταξίδι του Φρίντριχ Μερτς στο Λονδίνο ως καγκελάριου, την τελευταία επίσκεψη που συμβάλλει στην επαναφορά των δεσμών του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ.

Το ημερήσιο ταξίδι του Μερτς ακολουθεί μια τριήμερη κρατική επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Βρετανία, σηματοδοτώντας μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των τριών κορυφαίων δυνάμεων της Ευρώπης σε μια εποχή απειλών για την ήπειρο και αβεβαιότητας για τον σύμμαχό τους, τις ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με νέους αμερικανικούς δασμούς από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, καθώς και με ερωτήματα σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ να υπερασπιστούν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας από την εισβολή της Ρωσίας.

«Η συνθήκη είναι, από τη μία πλευρά, ένα σημάδι της εξομάλυνσης των γερμανοβρετανικών σχέσεων μετά το Brexit», δήλωσε ο Νικολάι φον Οντάρζα στο think tank SWP του Βερολίνου. «Από την άλλη πλευρά, η συνθήκη είναι ένα σημάδι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει ακόμη πιο σημαντικός εταίρος ασφαλείας λόγω της διατλαντικής αβεβαιότητας».

Η Γερμανία έχει παρόμοιες συνθήκες φιλίας με μόλις μια σειρά κρατών, όπως η Γαλλία, υπογραμμίζοντας τη στενότητα των δεσμών τους.

Σχεδόν μια δεκαετία αφότου η Βρετανία ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνθήκη περιλαμβάνει μια ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, η οποία, "υπό το φως του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, είναι εξαιρετικά σημαντική", δήλωσε ο αξιωματούχος.

Βασίζεται σε μια αμυντική συμφωνία που συμφωνήθηκε πέρυσι και περιελάμβανε την από κοινού ανάπτυξη όπλων κρούσης μεγάλου βεληνεκούς, και έρχεται αφού η Γαλλία και η Βρετανία συμφώνησαν την περασμένη εβδομάδα να ενισχύσουν τη συνεργασία όσον αφορά τα αντίστοιχα πυρηνικά τους οπλοστάσια.

Ενισχύεται η συνεργασία στην άμυνα

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Πέμπτης, η Βρετανία και η Γερμανία δεσμεύτηκαν να «συνεχίσουν κοινές εξαγωγικές εκστρατείες» για να συγκεντρώσουν παραγγελίες από άλλες χώρες για εξοπλισμό που κατασκευάζουν από κοινού, όπως το αεροσκάφος Typhoon Eurofighter και το τεθωρακισμένο όχημα Boxer.

Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην τόνωση των πωλήσεων και αποτελεί σημαντική αντιστροφή σε σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια, όταν η Γερμανία εμπόδιζε τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία να αγοράσουν Typhoon.

Τα Typhoon κατασκευάζονται από μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της BAE Systemsστη Βρετανία και της Airbus στη Γερμανία, με τις κυβερνήσεις των διαφόρων εταίρων να είναι υπεύθυνες για τις παραγγελίες σε διαφορετικές χώρες- το Boxer κατασκευάζεται από μια γερμανοβρετανική κοινοπραξία, την Rheinmetall BAE Systems Land.

Εμβαθύνοντας περαιτέρω τους δεσμούς, μια γερμανική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας, η Stark, συμφώνησε επίσης να κατασκευάσει ένα νέο εργοστάσιο στη Βρετανία, την πρώτη μονάδα παραγωγής εκτός Γερμανίας, για τη δημιουργία μη επανδρωμένων συστημάτων με τεχνητή νοημοσύνη.

Πέρα από την άμυνα, η συνθήκη περιλαμβάνει επίσης συμφωνία για την ανάπτυξη μιας νέας απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών και για την από κοινού καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Στάρμερ να μειώσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο που φθάνουν στη Βρετανία για να προσπαθήσει να αποκρούσει το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK.

Η Γερμανία δεσμεύτηκε να θέσει εκτός νόμου τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης προς τη Βρετανία, με αλλαγή του νόμου μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτό θα δώσει στις αρχές επιβολής του νόμου τα εργαλεία για τη διερεύνηση αποθηκών και αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από τους διακινητές μεταναστών για την απόκρυψη επικίνδυνων μικρών σκαφών που προορίζονται για παράνομες διελεύσεις προς τη Βρετανία.

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