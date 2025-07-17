Το μήνυμα του Oscar Piastri στους Έλληνες φιλάθλους, το κλειδί της επιτυχίας για τη McLaren F1 Team και οι κοινές αξίες με την Allwyn

Αποκλειστικές δηλώσεις στον ΟΠΑΠ από το McLaren Racing στο Λονδίνο!

Την απόλυτη αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς της Formula 1 γνώρισαν οι δύο πιλότοι της McLaren F1 Team, Lando Norris και Oscar Piastri, στο McLaren Racing Live που διοργανώθηκε το διήμερο 2-3 Ιουλίου στην Trafalgar Square στο Λονδίνο, λίγο πριν το Grand Prix του Silverstone όπου πέτυχαν το 1-2.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τη McLaren Racing σε συνεργασία με τη μητρική του ΟΠΑΠ, Allwyn, η οποία είναι Official Partner τόσο της McLaren F1 Team όσο και της Formula 1. Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού που βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο γκαράζ της McLaren F1 Team, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές αλλά και να δουν από κοντά τα εντυπωσιακά μονοθέσια της ομάδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ΟΠΑΠ εξασφάλισε αποκλειστικές δηλώσεις από τον CEO της McLaren Racing, Zak Brown, και τον Team Principal της McLaren F1 Team, Andrea Stella, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη συνεργασία με την Allwyn και αποκάλυψαν το…μυστικό της επιτυχίας της ομάδας. Παράλληλα, μέσω της κάμερας του ΟΠΑΠ, ο Oscar Piastri έστειλε το δικό του μήνυμα στους Έλληνες φίλους της Formula 1.