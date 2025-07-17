ΟΝΥΞ: Συγκροτήθηκαν σε σώμα το ΔΣ και η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 14.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 26-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως εκλέχθηκε από την 26-06-2025 Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας ως εξής:

Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα

i. Σωκράτης Μητσάκης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—

ii. Λεωνίδας Ζησιάδης του Φωκίωνα, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—

iii. Σοφία Μπέλη του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—

iv. Νικόλαος Μπίνιας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—

v. Νίκη Γλαβέλη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου—

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ως αναπληρωτή του Αντιπροέδρου, βάσει του Καταστατικού της Εταιρείας όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, την κ. Σοφία Μπέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, ήτοι έως 26-06- 2031

1.2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε:

i. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Λεωνίδα Ζησιάδη του Φωκίωνα το σύνολο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό και όρισε όπως η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της—

ii. Στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Σοφία Μπέλη τη διεύθυνση του λειτουργικού τομέα (κλάδου) των εσωρούχων – μαγιό της εταιρείας με παράλληλη εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τα θέματα που άπτονται αποκλειστικά του εν λόγω τομέα:

2. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ: Η Εταιρεία ανακοινώνει επίσης ότι την 14.07.2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 26-06-2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποίο, ομόφωνα και παμψηφεί ορίστηκαν τα κατωτέρω μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου: ο κ. Νικόλαος Μπίνιας, η κα. Νίκη Γλαβέλη και ο κ. Σωκράτης Μητσάκης.

2.1. Εκ των ανωτέρω οριζόμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου τα δύο (2), ο κ. Νικόλαος Μπίνιας και η κα. Νίκη Γλαβέλη αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Το σύνολο των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα (1) εκ των ανεξάρτητων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι ο κ. Νικόλαος Μπίνιας, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκείς πρόσφατες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα λογιστικής ή ελεγκτικής ώστε να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.