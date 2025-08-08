NBC: ΗΠΑ και Ρωσία δρομολογούν συνάντηση κορυφής για την Ουκρανία - Ο Ζελένσκι εκτός πλάνου

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα συμμετάσχει στην ίδια συνάντηση ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι οι Ρώσοι έθεσαν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικές με μια πιθανή εκεχειρία και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη στήριξη τόσο της Ουκρανίας όσο και των ευρωπαϊκών συμμάχων. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο NBC ότι ο Τραμπ επιθυμεί επίλυση του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων και πως ο ειδικός απεσταλμένος, Γουίτκοφ, συναντήθηκε ξανά με τον Πούτιν για να συζητήσουν ειρηνευτικές λύσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως ο Λευκός Οίκος δεν θα σχολιάσει λεπτομέρειες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Την Πέμπτη, ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης και με τον Ζελένσκι, δήλωση που όμως απορρίφθηκε από το Κρεμλίνο. Ο ίδιος ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε τις επαφές με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι μια πιθανή συνάντηση με τον Ζελένσκι είναι δυνατή, εφόσον ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις —παραδεχόμενος όμως πως αυτές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

