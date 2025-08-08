ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
NBC: ΗΠΑ και Ρωσία δρομολογούν συνάντηση κορυφής για την Ουκρανία - Ο Ζελένσκι εκτός πλάνου
Ειδήσεις
20:45 - 08 Αυγ 2025

NBC: ΗΠΑ και Ρωσία δρομολογούν συνάντηση κορυφής για την Ουκρανία - Ο Ζελένσκι εκτός πλάνου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα συμμετάσχει στην ίδια συνάντηση ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι οι Ρώσοι έθεσαν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικές με μια πιθανή εκεχειρία και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη στήριξη τόσο της Ουκρανίας όσο και των ευρωπαϊκών συμμάχων. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο NBC ότι ο Τραμπ επιθυμεί επίλυση του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων και πως ο ειδικός απεσταλμένος, Γουίτκοφ, συναντήθηκε ξανά με τον Πούτιν για να συζητήσουν ειρηνευτικές λύσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως ο Λευκός Οίκος δεν θα σχολιάσει λεπτομέρειες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Την Πέμπτη, ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης και με τον Ζελένσκι, δήλωση που όμως απορρίφθηκε από το Κρεμλίνο. Ο ίδιος ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε τις επαφές με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι μια πιθανή συνάντηση με τον Ζελένσκι είναι δυνατή, εφόσον ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις —παραδεχόμενος όμως πως αυτές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα συμμετάσχει στην ίδια συνάντηση ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Παράλληλα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι οι Ρώσοι έθεσαν συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικές με μια πιθανή εκεχειρία και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη στήριξη τόσο της Ουκρανίας όσο και των ευρωπαϊκών συμμάχων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε στο NBC ότι ο Τραμπ επιθυμεί επίλυση του πολέμου μέσω διαπραγματεύσεων και πως ο ειδικός απεσταλμένος, Γουίτκοφ, συναντήθηκε ξανά με τον Πούτιν για να συζητήσουν ειρηνευτικές λύσεις. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως ο Λευκός Οίκος δεν θα σχολιάσει λεπτομέρειες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης και με τον Ζελένσκι, δήλωση που όμως απορρίφθηκε από το Κρεμλίνο. Ο ίδιος ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Κρεμλίνο, επιβεβαίωσε τις επαφές με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι μια πιθανή συνάντηση με τον Ζελένσκι είναι δυνατή, εφόσον ικανοποιηθούν ορισμένες προϋποθέσεις —παραδεχόμενος όμως πως αυτές δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2025 - 21:03
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά στις αμυντικές μετοχές μετά το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για ειρήνη
Χρηματιστήρια

Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά στις αμυντικές μετοχές μετά το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για ειρήνη

Δελτίο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα τα ΚΥΔ: Αντιμετώπιση καλλιεργήσιμων εκτάσεων από φυσικές καταστροφές
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δελτίο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα τα ΚΥΔ: Αντιμετώπιση καλλιεργήσιμων εκτάσεων από φυσικές καταστροφές

Κεφαλογιάννης για φωτιά στην Κερατέα: Οδύνη για τον νεκρό - Έκκληση για άμεση συμμόρφωση με τις οδηγίες
Ειδήσεις

Κεφαλογιάννης για φωτιά στην Κερατέα: Οδύνη για τον νεκρό - Έκκληση για άμεση συμμόρφωση με τις οδηγίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο
Ειδήσεις

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία
Χρηματιστήρια

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα
Ειδήσεις

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική
Ειδήσεις

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ