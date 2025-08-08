Κεφαλογιάννης για φωτιά στην Κερατέα: Οδύνη για τον νεκρό - Έκκληση για άμεση συμμόρφωση με τις οδηγίες

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τον θάνατο του ηλικιωμένου στην πυρκαγιά στο Τογάνι Κερατέας.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν άμεσα τις οδηγίες των αρχών και να ανταποκρίνονται στα μηνύματα εκκένωσης, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ένταση της μάχης κατά της φωτιάς.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του στο Χ ο Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας. Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».