Μικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές: Βουτιά στις αμυντικές μετοχές μετά το σχέδιο ΗΠΑ-Ρωσίας για ειρήνη

Οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μικτά κέρδη την Παρασκευή 8/8 μετά από πληροφορίες ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται πάνω σε μια συμφωνία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι μια πιθανή συμφωνία θα επέτρεπε στη Ρωσία να διατηρήσει τα εδάφη που κατέλαβε κατά την εισβολή της στην Ουκρανία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κινηθούν πτωτικά οι μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας επηρεάζοντας τα κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με κέρδη 0,19% στις 547,08 μονάδες.

Όσον αφορά τους κυριότερους δείκτες, ο γερμανικός DAX παρέμεινε αμετάβλητος στις 24.193,34 μονάδες, ο Γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,44% στις 7.743,00 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE 100 συνέχισε την πτωτική του πορεία σημειώνοντας απώλειες κατά 0,06% στις 9.095,73 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX κατέγραψε κέρδη 1,02% στις 14.841,40 μονάδες, ο ιταλικός MIB ενισχύθηκε κατά 0,56% στις 41.623,86 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με κέρδη 0,23% στις 7.780,27 μονάδες.

Οι μετοχές της γερμανικής Rheinmetall σημείωσαν πτώση 1,2%, η Hensoldt υποχώρησε 6,4% και η Renk έπεσε 5%.

Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου BAE Systems και Babcock επίσης έχασαν τα κέρδη που είχαν σημειώσει νωρίτερα την ίδια μέρα. Η ιταλική Leonardo και η γαλλική Thales σημείωσαν επίσης πτώση 3,9% και 0,8% αντίστοιχα.