ΗΠΑ και Κίνα πατούν «παύση» στους δασμούς – Τα αγκάθια που μπλοκάρουν μακροπρόθεσμη συμφωνία

ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν να επεκτείνουν την εμπορική εκεχειρία στους δασμούς για ακόμη 90 ημέρες — βασικά σημεία τριβής εμποδίζουν τη σύναψη συμφωνίας, ενώ προγραμματίζεται σύνοδος κορυφής αργότερα φέτος για την άρση του αδιεξόδου.

Λίγες ώρες πριν τεθούν σε ισχύ υψηλότεροι δασμοί, οι δύο χώρες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα (11/8) την επέκταση της δασμολογικής εκεχειρίας έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Όπως μας υπενθυμίζει το CNBC, η επέκταση αυτή ήταν ευρέως αναμενόμενη, μετά τον τελευταίο γύρο διμερών συνομιλιών στη Στοκχόλμη στα τέλη Ιουλίου.

Η επίτευξη μιας μακροχρόνιας και σταθερής συμφωνίας, ωστόσο, απαιτεί παρατεταμένες και επίπονες «διαπραγματεύσεις τύπου παζαριού», σύμφωνα με τον Xinbo Wu, διευθυντή του Κέντρου Αμερικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Fudan στη Σαγκάη.

Οι προτεραιότητες του Πεκίνου και της Ουάσιγκτον

Το Πεκίνο είναι πιθανό να παραμείνει αμετακίνητο στις βασικές του προτεραιότητες, όπως η πλήρης άρση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα, η χαλάρωση των τεχνολογικών περιορισμών και η άρση κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες, όπως δήλωσε ο Wu.

Για τον Τραμπ, βασική προτεραιότητα παραμένει η μείωση του εμπορικού ελλείμματος — αίτημα που θα μπορούσε να ωθήσει την Κίνα σε αύξηση των δεσμεύσεων για αγορές αμερικανικών αγαθών και υπηρεσιών.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας εργάζονται επίσης για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ τους επόμενους μήνες, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο, σύμφωνα με ειδικούς.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

«Η επέκταση της δασμολογικής εκεχειρίας ήταν απαραίτητη ώστε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις και παράλληλα να προχωρήσει η διπλωματική προετοιμασία της πιθανής συνόδου κορυφής», δήλωσε ο Jeff Moon, πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας China Moon Strategies και πρώην βοηθός εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ για την Κίνα.

Πρόσθεσε ότι θα υπάρξουν «επιπλέον επεκτάσεις της εκεχειρίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία της συνόδου κορυφής».

Κίνδυνος για εμπορική συμφωνία με βασικά κενά

Ωστόσο, ακόμα κι αν ΗΠΑ και Κίνα υπογράψουν τελικά εμπορική συμφωνία, αυτή ενδέχεται να μην αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια του εμπορικού πολέμου — δηλαδή την υπερπαραγωγή της κινεζικής βιομηχανίας, που οφείλεται στις μαζικές κρατικές επιδοτήσεις, σύμφωνα με τον Moon.

«Αυτό το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα διασφαλίζει ότι ο εμπορικός πόλεμος θα συνεχιστεί επ' αόριστον», πρόσθεσε.

Το κινεζικό Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι και οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να αναστέλλουν τους δασμούς 24% στα προϊόντα τους για άλλες 90 ημέρες, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν δασμό 10%.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι θα παρατείνει για 90 ημέρες την αναστολή περιορισμών σε εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λεγόμενη «αναξιόπιστη λίστα» και στη λίστα ελέγχου εξαγωγών.

Τον Μάιο, οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε μια εκεχειρία 90 ημερών που ανακάλεσε δασμούς 145% που είχαν επιβληθεί τον Απρίλιο και ανέστειλε άλλα τιμωρητικά μέτρα, δίνοντας χρόνο στους διαπραγματευτές να επιδιώξουν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Peterson Institute for International Economics, οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε μέσο δασμό 54,9%, ενώ οι αμερικανικές εξαγωγές στην Κίνα υπόκεινται σε μέσο δασμό 32,6%.

Εμπορικά ελλείμματα

Βασικός στόχος του Τραμπ ήταν να τερματίσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ και να επαναφέρει τη βιομηχανική παραγωγή στο εσωτερικό — στόχος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές κινεζικές αγορές αμερικανικών προϊόντων και επενδύσεις στις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ ανέφερε ότι ελπίζει η Κίνα να τετραπλασιάσει τις παραγγελίες της σε σόγια.

«Ο Τραμπ υπενθυμίζει στην Κίνα ότι η γεωργία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και ότι αναμένει από τη συμφωνία να περιλαμβάνει κινεζικές αγορές», δήλωσε ο Moon.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας «πρώτης φάσης» του 2020, η Κίνα είχε δεσμευτεί να αυξήσει τις ετήσιες αγορές αγαθών και υπηρεσιών από τις ΗΠΑ κατά $200 δισ., από τα $186 δισ. του 2017, τερματίζοντας έναν εμπορικό πόλεμο σχεδόν δύο ετών. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19, το Πεκίνο δεν τήρησε τη συμφωνία.

Η Κίνα έχει αυξήσει τις αγορές σόγιας τους τελευταίους μήνες, με τον όγκο των εισαγωγών να αυξάνεται κατά 36,2%, 10,4% και 18,4% τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο αντίστοιχα, σύμφωνα με την Wind Information.

Ένα ακόμη ακανθώδες ζήτημα είναι η στόχευση από πλευράς ΗΠΑ των κινεζικών επανεξαγωγών (transshipments), γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την κινεζική εξαγωγική δυναμική τους επόμενους μήνες.

Ο Τραμπ επέβαλε γενικό δασμό 40% στα προϊόντα που διέρχονται από τρίτες χώρες πριν φτάσουν στις ΗΠΑ, αν και δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα οριστούν αυτές οι αποστολές.

Έλεγχοι εξαγωγών τεχνολογίας

Οι περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των διμερών συνομιλιών, καθώς ο Τραμπ συμφώνησε με τις Nvidia και AMD να μοιράζονται μέρος των εσόδων τους από πωλήσεις στην Κίνα με αντάλλαγμα την άδεια να συνεχίσουν τις εξαγωγές.

Η κινεζική κυβέρνηση φέρεται να έχει προτρέψει τις εγχώριες εταιρείες να αποφεύγουν τα H20 chips της Nvidia. Το Πεκίνο δήλωσε ότι τα chips αυτά δεν είναι ούτε τεχνολογικά προηγμένα ούτε φιλικά προς το περιβάλλον — ισχυρισμό που η Nvidia έχει διαψεύσει.

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν ασκήσει πίεση στις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς εξαγωγών σε chips που είναι κρίσιμα για την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τους Financial Times.

Αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας της διοίκησης Τραμπ έχουν προειδοποιήσει ότι τα αμερικανικά chips θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον τομέα.