Νέα αναστολή 90 ημερών για τους αμερικανικούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που παρατείνει για άλλες 90 ημέρες την αναστολή των υψηλών δασμών των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CNBC το απόγευμα της Δευτέρας (11/8).

Η υπογραφή του διατάγματος έγινε λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα, όταν και επρόκειτο να λήξει η ισχύουσα αναστολή των δασμών.

Η παράταση θεωρείτο αναμενόμενη εξέλιξη μετά τον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ και της Κίνας, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Αν δεν είχε παραταθεί η προθεσμία, οι δασμοί των ΗΠΑ σε κινεζικά προϊόντα θα επέστρεφαν στα επίπεδα του Απριλίου, όταν ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου βρισκόταν στο αποκορύφωμά του.

Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να «παγώσουν» τους περισσότερους δασμούς τον Μάιο, μετά την πρώτη τους συνάντηση στη Γενεύη της Ελβετίας.

Αυτή η αρχική 90ήμερη αναστολή επρόκειτο να λήξει την Τρίτη (12/8), προτού ο Τραμπ υπογράψει το νέο διάταγμα για την παράτασή της.