Επίθεση της τουρκικής Milliyet κατά Ανδρουλάκη με κατηγορίες για «αντιτουρκική» στάση – Η θέση του ΠΑΣΟΚ

Η τουρκική εφημερίδα Milliyet εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για «αντιτουρκική στάση» και αμφισβήτηση της «τουρκικής» ταυτότητας της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι διεθνείς επαφές του κ. Ανδρουλάκη στην Ευρώπη αποκαλύπτουν «τάσεις Μεγαλοϊδεατισμού» και μια πολιτική που, σύμφωνα με την εφημερίδα, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τα συμφέροντα της Άγκυρας.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι το κόμμα έχει μακρά ιστορία στήριξης των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, στο πλαίσιο του σεβασμού των διεθνών συνθηκών και της ελληνικής νομοθεσίας. Εκτιμάται μάλιστα πως η επίθεση από τουρκικά μέσα αποσκοπεί στη μείωση της απήχησης του κόμματος στους πολίτες της μειονότητας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κατ’ επανάληψη ταχθεί κατά της πώλησης ευρωπαϊκών όπλων στην Τουρκία, όσο η Άγκυρα συνεχίζει να αμφισβητεί το εδαφικό καθεστώς κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κυριαρχικά του δικαιώματα. Στο παρελθόν έχει καλέσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνδέσουν κάθε αναβάθμιση των σχέσεων με την Τουρκία με τον απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ένταση στις σχέσεις Αθήνας–Άγκυρας, σε συνδυασμό με τη στοχοποίηση Ελλήνων πολιτικών από τον τουρκικό Τύπο, δείχνει πως η Θράκη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης.