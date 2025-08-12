Κοινή δήλωση 24 κρατών: Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα» επίπεδα

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα», δήλωσαν την Τρίτη (12/8) η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και αρκετοί από τους ευρωπαίους συμμάχους τους, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την «απεριόριστη» παροχή βοήθειας στην παλαιστινιακή ενκλάβη που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Η πείνα ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Χρειάζεται άμεση δράση για να σταματήσει και να αναστραφεί η λιμοκτονία», δήλωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών 24 χωρών σε κοινή δήλωση.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να χορηγήσει άδεια για όλες τις αποστολές βοήθειας διεθνών ΜΚΟ και να άρει τους περιορισμούς που εμποδίζουν τη λειτουργία των βασικών ανθρωπιστικών φορέων», αναφέρεται στη δήλωση.

«Όλα τα σημεία διέλευσης και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η εισροή βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών διατροφής, καταλυμάτων, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού».

Η δήλωση υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και της Βρετανίας.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, και δύο άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν, επίσης, τη δήλωση. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ουγγαρία, δεν την υπέγραψαν.