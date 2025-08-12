ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κοινή δήλωση 24 κρατών: Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα» επίπεδα
Ειδήσεις
17:58 - 12 Αυγ 2025

Κοινή δήλωση 24 κρατών: Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα» επίπεδα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα», δήλωσαν την Τρίτη (12/8) η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και αρκετοί από τους ευρωπαίους συμμάχους τους, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την «απεριόριστη» παροχή βοήθειας στην παλαιστινιακή ενκλάβη που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Η πείνα ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας. Χρειάζεται άμεση δράση για να σταματήσει και να αναστραφεί η λιμοκτονία», δήλωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών 24 χωρών σε κοινή δήλωση.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να χορηγήσει άδεια για όλες τις αποστολές βοήθειας διεθνών ΜΚΟ και να άρει τους περιορισμούς που εμποδίζουν τη λειτουργία των βασικών ανθρωπιστικών φορέων», αναφέρεται στη δήλωση.

«Όλα τα σημεία διέλευσης και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η εισροή βοήθειας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, προμηθειών διατροφής, καταλυμάτων, καυσίμων, καθαρού νερού, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού».

Η δήλωση υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και της Βρετανίας.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, και δύο άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν, επίσης, τη δήλωση. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ουγγαρία, δεν την υπέγραψαν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες
Ειδήσεις

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Ρωσία και Ισραήλ στη «μαύρη λίστα» σεξουαλικής βίας σε πολέμους – Αντιδρά το Τελ Αβίβ

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές
Ειδήσεις

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ