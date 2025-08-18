Ζελένσκι από Ουάσινγκτον: Ευγνώμων στον Τραμπ - Να τερματιστεί γρήγορα ο πόλεμος

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Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται από τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) της Δευτέρας (18/8) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Σε μήνυμά του ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ διατυπώνοντας την επιθυμία του «να τερματιστεί γρήγορα και αξιόπιστα αυτός ο πόλεμος».

«Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο η ίδια ξεκίνησε. Και ελπίζω ότι η κοινή μας δύναμη με την Αμερική και τους Ευρωπαίους φίλους μας θα αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει πραγματική ειρήνη», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως τον Ζελένσκι θα συνοδεύσουν στον Λευκό Οίκο Ευρωπαίοι ηγέτες και ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο: