Ζελένσκι - Συμμαχία Προθύμων: Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία

«Συζητήσαμε βεβαίως και πώς θα σταματήσουν οι θάνατοι το συντομότερο δυνατό», είπε, προσθέτοντας ότι καταρτίζεται μια κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι μια συμφωνία ειρήνης, «δίκαιη, άμεση και αποτελεσματική».

Αναλυτικά η δήλωση του Ζελένσκι:

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους συμμετέχοντες του Συνασπισμού των Προθύμων για τη σημερινή συζήτηση στις Βρυξέλλες - την παραμονή της συνάντησης στην Ουάσινγκτον με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ήταν πολύ χρήσιμη. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις κοινές μας θέσεις. Υπάρχει σαφής υποστήριξη για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Όλοι συμφωνούν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Όλοι υποστηρίζουν ότι τα βασικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν με τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε τριμερή μορφή - Ουκρανία, ΗΠΑ και ο επικεφαλής της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Οι εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής μας εργασίας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στην ξηρά, στον αέρα και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης.

Φυσικά, συζητήσαμε επίσης πώς να σταματήσουμε τις δολοφονίες το συντομότερο δυνατό. Επεξεργαζόμαστε ένα κοινό όραμα για το πώς πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία - πραγματικά δίκαιη, γρήγορη και αποτελεσματική. Ευχαριστώ!»