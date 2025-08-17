Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό στην Πάτρα

Οι δύο νεαροί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άλλαξαν τις καταθέσεις τους και υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη και ότι είχαν πάει στην περιοχή για να δουν την φωτιά, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Ο 19χρονος υποστήριξε ότι η αρχική του κατάθεση ήταν αποτέλεσμα πίεσης. Οι αρχές αναμένεται να ζητήσουν άρση τηλεφωνικού απορρήτου τους και ερευνούν την ύπαρξη τυχόν ηθικού αυτουργού. Εκτιμούν ότι κάποιος τους προσέγγισε επί τόπου και έναντι κάποιου αντιτίμου τους έπεισε να βάλουν τη φωτιά.
Προανακριτικά ο 19χρονος, έριξε τις ευθύνες στον 27χρονο, ο οποίος επικαλείται κενά μνήμης, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Τη Δευτέρα (18/8) αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος, για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας.