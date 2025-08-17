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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό στην Πάτρα
Ειδήσεις
19:52 - 17 Αυγ 2025

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για εμπρησμό στην Πάτρα

Reporter.gr Newsroom
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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι δύο νεαροί, 19 και 27 ετών, που κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία. Η υπόθεση αφορά τις πρόσφατες φωτιές στα Συχαινά της Πάτρας, που έκαψαν μεγάλη έκταση με δάσος, καλλιέργειες, αλλά και επιχειρήσεις και σπίτια.

Οι δύο νεαροί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άλλαξαν τις καταθέσεις τους και υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία ανάμειξη και ότι είχαν πάει στην περιοχή για να δουν την φωτιά, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Ο 19χρονος υποστήριξε ότι η αρχική του κατάθεση ήταν αποτέλεσμα πίεσης. Οι αρχές αναμένεται να ζητήσουν άρση τηλεφωνικού απορρήτου τους και ερευνούν την ύπαρξη τυχόν ηθικού αυτουργού. Εκτιμούν ότι κάποιος τους προσέγγισε επί τόπου και έναντι κάποιου αντιτίμου τους έπεισε να βάλουν τη φωτιά.

Προανακριτικά ο 19χρονος, έριξε τις ευθύνες στον 27χρονο, ο οποίος επικαλείται κενά μνήμης, λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Τη Δευτέρα (18/8) αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος, για την φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου Πάτρας.

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