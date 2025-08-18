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Τράπεζα της Αγγλίας: Οι αγορές ποντάρουν σε «πάγωμα» επιτοκίων για το 2025
Ειδήσεις
18:50 - 18 Αυγ 2025

Τράπεζα της Αγγλίας: Οι αγορές ποντάρουν σε «πάγωμα» επιτοκίων για το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα της Αγγλίας φαίνεται να επανεξετάζει τη στάση της για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, καθώς οι νέες ενδείξεις από τον πληθωρισμό και την οικονομική ανθεκτικότητα ενισχύουν τα σενάρια για διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο 4% μέχρι το τέλος του έτους.

Οι αγορές αυξάνουν τις πιθανότητες ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 4% για το υπόλοιπο του 2025, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν επιτάχυνση του πληθωρισμού και πιο σταθερή πορεία της οικονομίας απ’ ό,τι αναμενόταν, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για περαιτέρω νομισματική χαλάρωση.

Τη Δευτέρα, οι επενδυτές αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις τους, αποτιμώντας με πιθανότητα κάτω του 50% το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Στην αρχή του μήνα, μια τέτοια κίνηση θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη.

Η μεταβολή στο κλίμα καταγράφεται ενόψει της δημοσίευσης των στοιχείων πληθωρισμού την Τετάρτη, που αναμένεται να δείξουν άνοδο του βασικού δείκτη στο 3,7% τον Ιούλιο. Η BoE εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4% τον Σεπτέμβριο, δηλαδή το διπλάσιο από τον στόχο του 2%.

Οι προβλέψεις για διατήρηση των επιτοκίων ενισχύθηκαν και από το περιεχόμενο της τελευταίας συνεδρίασης της Τράπεζας, η οποία παρότι περιλάμβανε μία μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, συνοδεύτηκε από εσωτερικές διαφωνίες: τέσσερα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής ψήφισαν κατά της μείωσης, υποδηλώνοντας αυξημένη επιφύλαξη για περαιτέρω δράση.

Παράλληλα, τα νεότερα μακροοικονομικά δεδομένα ενισχύουν την άποψη ότι η οικονομία αντέχει περισσότερο από το αναμενόμενο. Η ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο έφτασε το 0,3%, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για 0,1%, ενώ και η αγορά εργασίας φαίνεται πιο ισχυρή, δημιουργώντας επιπλέον επιφυλάξεις για νέα μείωση των επιτοκίων.

Η αλλαγή πορείας στην πολιτική της BoE έχει θετικό αντίκτυπο στη στερλίνα, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη ενίσχυση μεταξύ των νομισμάτων της G-10 έναντι του δολαρίου για τον Αύγουστο, με άνοδο 2,5%.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 18:54
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