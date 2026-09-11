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Ασιατικές αγορές: Βουτιά 2,8% για τον Kospi και 2,6% για τον Nikkei
Χρηματιστήρια
09:49 - 11 Σεπ 2026

Ασιατικές αγορές: Βουτιά 2,8% για τον Kospi και 2,6% για τον Nikkei

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή, με τις μετοχές στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η εκτίναξη των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.  

Ο Kospi υποχώρησε 2,8% και ο Nikkei κατά 2,6%, ενώ οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στα κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν την απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 1,4%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε πτώση 0,9%. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών κινούνταν ελαφρώς ανοδικά νωρίς την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Αυγούστου.

Τα futures του S&P 500 σημείωναν οριακή άνοδο 0,19%, ενώ τα futures που συνδέονται με τον Dow Jones Industrial Average ενισχύονταν κατά 151 μονάδες. Τα futures του Nasdaq 100 σημείωναν άνοδο μικρότερη του 0,1%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης την Πέμπτη, ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 300 μονάδες, ή 0,6%, ενώ ο S&P 500 έχασε 0,6%. Ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,7%. Η Πέμπτη ήταν η τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση απωλειών και για τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Από την αρχή της εβδομάδας, ο Dow Jones βρίσκεται σε τροχιά απωλειών 2,5%, ενώ ο S&P 500 αναμένεται να καταγράψει πτώση 1,6%. Ο Nasdaq επίσης οδεύει προς απώλειες 1,6%.

Την Πέμπτη, οι μετοχές πιέστηκαν από την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς τα futures του West Texas Intermediate (WTI) εκτινάχθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τόσο το αμερικανικό πετρέλαιο όσο και το διεθνές Brent κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές κλεισίματος από τις 19 Μαΐου, καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχιζόταν για έβδομο μήνα.

Οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου, με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου να ξεπερνά το 4,95% και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης την Πέμπτη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) του Αυγούστου, έναν δείκτη του πληθωρισμού σε επίπεδο χονδρικής. Ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κατά 5,4% σε ετήσια βάση.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Αυγούστου, τα οποία αναμένονται την Παρασκευή. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προβλέπουν αύξηση 0,4% σε μηνιαία βάση και ετήσιο πληθωρισμό 3,4%.

Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς θα συνυπολογιστεί στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου. Η αγορά των futures για τα επιτόκια της Fed υποδεικνύει πιθανότητα περίπου 71% για αύξηση επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Το αποτέλεσμα του CPI θα είναι καθοριστικό για το εάν η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά ή θα τα αυξήσει την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε ο Christopher Hodge, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην Natixis CIB Americas.

«Μια μέτρηση σύμφωνα με τις προβλέψεις θα αποτελούσε τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα ενθαρρυντικών στοιχείων για τον πληθωρισμό και θα μείωνε την πίεση για αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο», δήλωσε. «Εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί υψηλότερος από τις προβλέψεις, αναμένουμε αύξηση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας».

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