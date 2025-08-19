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Μερτς: Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν τη διμερή Πούτιν - Ζελένσκι
Ειδήσεις
01:55 - 19 Αυγ 2025

Μερτς: Πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός πριν τη διμερή Πούτιν - Ζελένσκι

Reporter.gr Newsroom
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O καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τοποθετήθηκε δημόσια μετά το τέλος των επαφών με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Επιβεβαίωσε ότι υπάρχει πρόθεση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν, ωστόσο, πρόσθεσε ότι κατά τη γνώμη του, για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει πρώτα να σιγήσουν τα όπλα.

"Η σημερινή συνάντηση δεν επιβεβαίωσε απλά τις προσδοκίες μας, αλλά τις ξεπέρασε", δήλωσε αρχικά ο Γερμανός καγκελάριος.

Ο ίδιος πάντως χαιρέτησε την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Συμπλήρωσε επίσης πως στις εγγυήσεις ασφάλειας θα συμμετάσχει ολόκληρη η Ευρώπη.

Ακολούθως, ο Γερμανός Καγκελάριος είπε πως σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο Λευκό Οίκο, στόχος είναι να υπάρξει διμερής συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι σε δύο εβδομάδες και συνέχεια τριμερής με τη συμμετοχή και του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Μερτς επέμεινε, πάντως, ότι ακόμα και την τελευταία στιγμή θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας πριν συναντηθούν οι πρόεδροι Ρωσίας και Ουκρανίας. Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τονίσει νωρίτερα πως κατά τη γνώμη του δεν είναι απαραίτητη μία εκεχειρία για να επιτευχθεί τελικά συμφωνία ειρήνης.

Βέβαια, άφησε αιχμές κατά του Πούτιν, λέγοντας πως "δεν ξέρω αν θα έχει το κουράγιο να πάει στη συνάντηση με τον Ζελένσκι”.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 02:08
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