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ΗΠΑ: Αντιδράσεις για το «μεγάλο όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο – Κερδίζουν οι πλούσιοι, χάνουν οι φτωχότεροι
Ειδήσεις
21:45 - 18 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Αντιδράσεις για το «μεγάλο όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο – Κερδίζουν οι πλούσιοι, χάνουν οι φτωχότεροι

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το νέο φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο προβλέπει γενναίες ελαφρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα, την ώρα που τα χαμηλότερα στρώματα πλήττονται από περικοπές σε βασικά κοινωνικά προγράμματα, σύμφωνα με την ανάλυση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Πιο αναλυτικά, το «μεγάλο όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ ωφελεί, σύμφωνα με την ανάλυση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), δυσανάλογα τα υψηλά εισοδήματα, επιβαρύνοντας παράλληλα τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα.

Η CBO εκτιμά πως οι πλουσιότεροι Αμερικανοί θα κερδίσουν πάνω από 13.000 δολάρια ετησίως σε φοροαπαλλαγές, την ώρα που τα χαμηλότερα εισοδήματα θα δουν ετήσια μείωση εισοδήματος κατά περίπου 1.200 δολάρια. Η μείωση αυτή προέρχεται από περικοπές σε κοινωνικά προγράμματα όπως το Medicaid και το πρόγραμμα βοήθειας τροφίμων SNAP, τα οποία επηρεάζουν εκατομμύρια Αμερικανούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η επιβολή νέων όρων εργασιακής απασχόλησης για τη διατήρηση πρόσβασης στα παραπάνω προγράμματα, γεγονός που αναμένεται να στερήσει την υγειονομική κάλυψη από περίπου 10 εκατομμύρια πολίτες έως το 2034.

Αναδιανομή πλούτου και πολιτικός διχασμός

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 70% των φορολογικών ελαφρύνσεων θα κατευθυνθεί στο πλουσιότερο 20% του πληθυσμού, με το 20% αυτών να πηγαίνει στο 1% των πιο εύπορων. Αντίθετα, οι φορολογικές ωφέλειες για τους οικονομικά ασθενέστερους είναι περιορισμένες ή ανύπαρκτες.

Το νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί από τους επικριτές του ως «δώρο στους δισεκατομμυριούχους» και ως μια πολιτική που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, εντείνοντας την κριτική των Δημοκρατικών, οι οποίοι σκοπεύουν να το αναδείξουν σε κεντρικό ζήτημα των εκλογών του 2026. Αντίθετα, η Ρεπουμπλικανική πλευρά υπερασπίζεται την πολιτική ως μοχλό για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Δημοσιονομικές ανησυχίες και προβλέψεις

Η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να αυξήσει το δημόσιο χρέος κατά περίπου 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για πιθανές συνέπειες όπως αυξήσεις επιτοκίων και περιορισμούς στις δημόσιες δαπάνες, κυρίως για κοινωνικά προγράμματα.

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το σχέδιο θα φέρει ισχυρότερη οικονομία και νέες ευκαιρίες απασχόλησης — αν και οι πραγματικοί αποδέκτες των ωφελειών συνεχίζουν να προκαλούν έντονο πολιτικό και κοινωνικό διάλογο.

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