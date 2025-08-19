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FT: H Ευρώπη αγοράζει όπλα $100 δισ. από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τις εγγυήσεις ασφάλειας
Ειδήσεις
00:55 - 19 Αυγ 2025

FT: H Ευρώπη αγοράζει όπλα $100 δισ. από τις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τις εγγυήσεις ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
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Την ώρα των συνομιλιών για το ουκρανικό στον Λευκό Οίκο, οι Financial Times, μετέδωσαν μία πολύ σημαντική πληροφορία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Οι Financial Times μετέδωσαν συγκεκριμένα ότι η Ουκρανία προσφέρει συμφωνία ύψους 100 δισ. δολαρίων για την αγορά όπλων με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφάλειας στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ουσιαστικά, δηλαδή, οι Ευρωπαίοι θα αγοράζουν όπλα για λογαριασμό της Ουκρανίας από τις ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα για αυτό το μεγάλο deal, οι ΗΠΑ καλούνται να εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά η Γηραιά Ήπειρος.

Σύμφωνα με τους FT, Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συνάψουν επίσης συμφωνία ύψους 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones σε συνεργασία με ουκρανικές εταιρείες.

Όπως μετέδωσε το αμερικανικο μέσο, στο έγγραφο τονίζεται ότι μια διαρκής ειρήνη δεν μπορεί να βασιστεί σε παραχωρήσεις και δώρα στον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που θα αποτρέπει μελλοντική επιθετικότητα.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική διαδικασία.

Το Κίεβο απορρίπτει επίσης πρόταση του Πούτιν που παρουσίασε στον Τραμπ στην Αλάσκα, σύμφωνα με την οποία θα «παγώσει» το μέτωπο αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τα υπό μερική κατοχή εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Το έγγραφο σημειώνει ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε βάση για περαιτέρω ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο, επιτρέποντας στον Πούτιν να επιτύχει τους στόχους του με άλλους τρόπους.

Το Κίεβο απορρίπτει επίσης πρόταση του Πούτιν που παρουσίασε στον Τραμπ στην Αλάσκα, σύμφωνα με την οποία θα «παγώσει» το μέτωπο αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τα υπό μερική κατοχή εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Το έγγραφο σημειώνει ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε βάση για περαιτέρω ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο, επιτρέποντας στον Πούτιν να επιτύχει τους στόχους του με άλλους τρόπους.

Το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση του Πούτιν, την οποία παρουσίασε στον Τραμπ στην Αλάσκα, σύμφωνα με την οποία θα «παγώσει» το μέτωπο αν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τα υπό μερική κατοχή εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Το έγγραφο σημειώνει ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε βάση για περαιτέρω ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο, επιτρέποντας στον Πούτιν να επιτύχει τους στόχους του με άλλους τρόπους.



Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 01:09
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