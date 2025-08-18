Ρωσία: Απορρίπτει την ανάπτυξη ΝΑΤΟΪκών στρατευμάτων στην Ουκρανία

«Σε μια εποχή που υπάρχει μια πραγματική προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της, συνεχίζουν να ακούγονται δηλώσεις από το Λονδίνο που όχι μόνο έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά φαίνεται επίσης να στοχεύουν στην υπονόμευσή τους», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο.