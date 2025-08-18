«Σε μια εποχή που υπάρχει μια πραγματική προσπάθεια για μια ολοκληρωμένη, δίκαιη και διαρκή επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της, συνεχίζουν να ακούγονται δηλώσεις από το Λονδίνο που όχι μόνο έρχονται σε αντίθεση με τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά φαίνεται επίσης να στοχεύουν στην υπονόμευσή τους», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο.
22:39 - 18 Αυγ 2025
Ρωσία: Απορρίπτει την ανάπτυξη ΝΑΤΟΪκών στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ενώ οι συζητήσεις σχετικά με την επίλυση του Ουκρανικού βρίσκονται σε εξέλιξη, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την ανάπττυξη ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως βιώσιμη λύση και εξαπολύει πυρά κατά της Μεγάλης Βρετανίας, χαρακτηρίζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού σχετικά με το θέμα ως προκλητικές.
Τελευταία τροποποίηση στις 19/08/2025 - 02:02