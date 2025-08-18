Τραμπ: Συμφωνία ειρήνης χωρίς εκεχειρία και αισιοδοξία για τριμερή συνάντηση – Επέμειναν στις εγγυήσεις ασφαλείας οι Ευρωπαίοι

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των πρώτων δηλώσεων Τραμπ – Ζελένσκι – λίγο πριν από τις 22:00 ώρα Ελλάδος – ο Αμερικανός πρόεδρος καλωσόρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, κηρύσσοντας κι επισήμως την έναρξη της συζήτησης που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και την επίλυση της κρίσης.

Κοινός στόχος των Ευρωπαίων ηγετών, όπως σημειώθηκε, ο άμεσος τερματισμός της αιματοχυσίας και η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, κάτι που συμμερίζεται και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σημείωσε, βέβαια, ότι πρόκειται να συζητηθεί και πιθανή ανταλλαγή εδαφών.

«Μόλις είχα την τιμή να συνομιλήσω με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Κάναμε μία καλή συζήτηση, καλύψαμε πολλά θέματα. Μίλησα έμμεσα και με τον πρόεδρο Πούτιν», είπε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι στόχος είναι να καταλήξουν σε μία τριμερή συνάντηση, προκειμένου να «σωθούν πολλές ζωές» και εκφράζοντας την ελπίδα του πως η σημερινή συνάντηση θα καταλήξει σε αποτέλεσμα.

«Δουλεύουμε πάνω σε μία μακροπρόθεσμη ειρήνη», είπε ακόμη ο Τραμπ, λέγοντας πως μία συμφωνία ειρήνης είναι εφικτό να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον, παρά το ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη σύρραξη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, παίρνοντας τη σκυτάλη, είπε ότι προηγήθηκε μία εποικοδομητική συζήτηση και πως έχει ήδη σημειωθεί πρόοδος, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι στις συζητήσεις ηγέτες έχουν συμφωνήσει σε κοινές θέσεις, με βασική εξ αυτών τον άμεσο τερματισμό του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και την ανταλλαγή των αιχμαλώτων.

«Οι εγγυήσεις θα ισχύσουν για πολλά χρόνια», είπε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι είναι κάτι που έχει ήδη συζητηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και συνεχίζοντας ευχαριστώντας όλους τους ηγέτες που συμμετέχουν στη συνάντηση, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του που στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κ. πρόεδρε, αγαπητέ Ντόναλντ, για το γεγονός πως σπάσατε αυτό το αδιέξοδο με τον Ουκρανό πρόεδρο», είπε από τη μεριά του ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ευχαριστώντας τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες για τον βοηθητικό ρόλο τους.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τη σειρά της, σημείωσε: «Οι Ευρωπαίοι είναι εδώ ως φίλοι και σύμμαχοι», ενώ αναφέρθηκε και στην εμπορική συμφωνία ΗΠΑ – ΕΕ, πριν κάνει λόγο για τις εγγυήσεις ασφαλείας και την επιστροφή των αιχμαλώτων, μία από τις «βασικές προτεραιότητες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.

«Θα είναι εξαιρετικά βοηθητικό να έχουμε αυτήν τη συνάντηση σήμερα», είπε ο Φρίντριχ Μερτς, σημειώνοντας ότι τους περιμένει το δυσκολότερο μέρος της συζήτησης. Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος, σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε για «εκεχειρία», εκφράζοντας τις ελπίδες του για άμεση κατάπαυση του πυρός, για την οποία θα πρέπει να ασκηθούν, όπως είπε, πιέσεις στη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σταθερός στη θέση του, σημείωσε ότι η άμεση εκεχειρία δεν είναι απαραίτητη για την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και σύναψης διαρκούς ειρήνης, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να περάσουν και από αυτό το στάδιο εάν χρειαστεί.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζ. Μελόνι, από τη μεριά της, εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Αμερικανό πρόεδρο για την συνάντηση και τόνισε ότι είναι σημαντική η συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε: «Όλοι σε αυτό το τραπέζι έχουμε δουλέψει σκληρά για την ειρήνη» και δήλωσε για μία ακόμη φορά πως είναι όλοι ενωμένοι δίπλα στην Ουκρανία για τον σκοπό αυτό, κάνοντας και εκείνος με τη σειρά του λόγο για άμεση εκεχειρία, προκειμένου να επιτευχθεί η τριμερής συνάντηση.

Είπε, ακόμη, πως οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι απαραίτητες, όπως και ένας αξιόπιστος ουκρανικός στρατός, αλλά και η συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία αυτή, προκειμένου η ειρήνη να είναι διαρκής και σταθερή.

«Όλοι θέλουμε την ειρήνη», επανάλαβε και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που οι διαπραγματεύσεις φτάνουν σε αυτό το σημείο και είναι τόσο κοντά στην επίλυση μίας κρίσης που σοβεί εδώ και τρία χρόνια. Μίλησε και ο ίδιος για τις εγγυήσεις ασφαλείας που εναρμονίζονται με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, αλλά και για το έργο της συμμαχίας των Προθύμων.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, από τη μεριά του, αναφέρθηκε στην ιστορική σχέση της χώρας του με τη Ρωσία και εξέφρασε την πίστη του πως θα βρεθεί μία λύση για μία βιώσιμη και ισχυρή ειρήνη, παρά την αυξημένη δυσκολία της κατάστασης.

«Δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να είναι τόσο περίπλοκο όταν οι άνθρωποι θέλουν να καταφέρουν κάτι», είπε καταληκτικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι «έχουμε δύο μέρη με θέληση που θέλουν να καταλήξουν σε μία συμφωνία» και λέγοντας πως θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.