Αύξηση στις νέες κατασκευές κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιούλιο, παρά τις πιέσεις από επιτόκια και τιμές

Οι εκκινήσεις νέων μονοκατοικιών στις ΗΠΑ, όπως και οι άδειες για μελλοντικές κατασκευές, κατέγραψαν άνοδο τον Ιούλιο, παρά τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων και την παρατεταμένη οικονομική αβεβαιότητα που εξακολουθούν να πιέζουν την αγορά κατοικίας.

Οι εκκινήσεις κατασκευής μονοκατοικιών, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της οικοδομικής δραστηριότητας, αυξήθηκαν κατά 2,8% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 939.000 μονάδων τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου την Τρίτη (19/8). Οι άδειες για μελλοντική κατασκευή μονοκατοικιών αυξήθηκαν κατά 0,5% σε ρυθμό 870.000 μονάδων.

Οι συνολικές εκκινήσεις οικιστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των διαμερισμάτων, αυξήθηκαν κατά 5,2% σε ποσοστό 1,428 εκατομμυρίων μονάδων, ενώ η έκδοση αδειών μειώθηκε κατά 2,8% σε 1,354 εκατομμύρια μονάδες.

Τα επιτόκια υποχωρούν, όμως οι υψηλές τιμές κατοικιών «φρενάρουν» την αγορά

Το μέσο επιτόκιο των δημοφιλών στεγαστικών δανείων 30 ετών με σταθερό επιτόκιο, τα πιο συνηθισμένα στεγαστικά δάνεια στις ΗΠΑ, έπεσε στο 6,58% την περασμένη εβδομάδα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας χρηματοδότησης στεγαστικών δανείων Freddie Mac. Το επιτόκιο αυτό έχει μειωθεί κατά σχεδόν μισό εκατοστιαίο σημείο από τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων είναι πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα που επικρατούσαν τα χρόνια πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και αυτή η αλλαγή, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των κατοικιών, έχει περιορίσει τη ζήτηση.

Το απόθεμα σε υψηλά 18ετίας - 0ι κατασκευαστές ρίχνουν τις τιμές

Η πτώση της ζήτησης έχει αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά, αποθαρρύνοντας τους κατασκευαστές από το να ξεκινήσουν νέα οικιστικά έργα. Το απόθεμα νέων κατοικιών βρίσκεται κοντά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά στα τέλη του 2007.

Μια έρευνα της Εθνικής Ένωσης Οικοδόμων Κατοικιών που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (18/8) έδειξε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των κατασκευαστών μειώνουν τις τιμές για να προσελκύσουν αγοραστές.