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ΕΛΑΣ: Πάνω από 3.000 πρόστιμα για κράνος σε εβδομαδιαία βάση
Ειδήσεις
16:02 - 19 Αυγ 2025

ΕΛΑΣ: Πάνω από 3.000 πρόστιμα για κράνος σε εβδομαδιαία βάση

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίστηκαν για έβδομη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται πως: «Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά την έκτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (11/8/2025-17/08/2025) πραγματοποιήθηκαν –27.873– έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν –2.613– παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες –80– σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και –413– παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι –2.382– αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους –72– διανομείς), –389– επιβάτες δίκυκλων, –155– οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και –75– οδηγούς οχημάτων ATV («γουρούνες»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

-842- στην Αττική,

-382- στη Στερεά Ελλάδα,

-264- στο Νότιο Αιγαίο,

-248- στα Ιόνια Νησιά,

-242- στην Κρήτη,

-234- στη Δυτική Ελλάδα,

-217- στη Θεσσαλονίκη,

-137- στην Πελοπόννησο,

-134- στην Κεντρική Μακεδονία,

-102- στη Θεσσαλία,

-86- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

-78- στο Βόρειο Αιγαίο,

-52- στην Ήπειρο και

-8- στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

-350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».

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