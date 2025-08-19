ΠΑΣΟΚ: Στήριξη στο αίτημα για χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό

Το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του βουλευτή Αργολίδας και υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Πουλά, και του Γραμματέα Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλη Χάλαρη, εκφράζει τη στήριξή του στη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος δίνουν καθημερινά τιτάνιες μάχες με αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Η Πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο τους, εξακολουθεί να τους αντιμετωπίζει με άνισα μέτρα και σταθμά».

Ακόμα, υπογράμμισε ότι «η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον Πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, οι οποίοι παραμένουν εκτός της πλήρους χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα, δια του προέδρου του, Νίκου Ανδρουλάκη, έχει δεσμευτεί δημόσια, κατά τις επισκέψεις του σε υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, να στηρίξει μέχρι τέλους το δίκαιο αίτημα για:

την επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, χωρίς διαχωρισμούς,

την πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ώστε να μπει οριστικό τέλος στα καθεστώτα πολλών ταχυτήτων.

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η αναγνώριση του δύσκολου και απαιτητικού έργου των πυροσβεστών δεν μπορεί να μένει στα λόγια ή στις φωτογραφίες. Απαιτούνται πράξεις. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτη δικαιοσύνη για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που φυλάνε Θερμοπύλες για την κοινωνία και τη χώρα.