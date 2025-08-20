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ΗΠΑ: Πρόβλεψη για έλλειμμα «μαμούθ» $22,7 τρισ. μέχρι το 2035
Ειδήσεις
12:03 - 20 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Πρόβλεψη για έλλειμμα «μαμούθ» $22,7 τρισ. μέχρι το 2035

Reporter.gr Newsroom
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Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός των ΗΠΑ αναμένεται να βρεθεί σε ακόμη πιο βαθιά ελλειμματική τροχιά την επόμενη δεκαετία, με το σωρευτικό έλλειμμα να εκτινάσσεται κατά σχεδόν 1 τρισ. δολάρια υψηλότερα από προηγούμενες προβλέψεις, εξαιτίας της νέας φορολογικής και δαπανηρής πολιτικής αλλά και των δασμών που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB).    

Συγκεκριμένα, η νέα πρόβλεψη κάνει λόγο για συσσωρευμένο έλλειμμα 22,7 τρισ. δολαρίων μεταξύ 2026 και 2035, έναντι των 21,8 τρισ. που είχε εκτιμήσει το CBO τον Ιανουάριο, πριν αναλάβει καθήκοντα ο Τραμπ.

Το CBO, ο ανεξάρτητος οργανισμός του Κογκρέσου για τον έλεγχο του προϋπολογισμού, δεν θα δημοσιεύσει φέτος τη συνηθισμένη του ενδιάμεση έκθεση και θα παρουσιάσει τις νέες δεκαετείς προβλέψεις του στις αρχές του 2026, χωρίς να εξηγήσει το γιατί.

Το CRFB, που υποστηρίζει τη μείωση των ελλειμμάτων, προβλέπει για το 2025 έλλειμμα 1,7 τρισ. δολαρίων (5,6% του ΑΕΠ), ελαφρώς χαμηλότερο από τα 1,83 τρισ. του 2024, αλλά αναμένει συνεχή άνοδο μέχρι τα 2,6 τρισ. δολάρια το 2035 (5,9% του ΑΕΠ).

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στο νομοσχέδιο “One Big Beautiful Bill Act”, που συνδυάζει φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξημένες δαπάνες, αλλά και στους νέους δασμούς του Τραμπ. Το CRFB υπολογίζει ότι μόνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αυξήσει τα ελλείμματα κατά 4,6 τρισ. δολάρια έως το 2035, υπολογίζοντας και τους τόκους – περίπου 500 δισ. παραπάνω από τις εκτιμήσεις του CBO.

Ωστόσο, τα επιπλέον έσοδα 3,4 τρισ. δολαρίων που αναμένονται από τους δασμούς, θα περιορίσουν εν μέρει την επιβάρυνση. Παράλληλα, αυστηρότερα κριτήρια για την επιλεξιμότητα σε κρατικές επιδοτήσεις υγείας και περικοπές σε τομείς όπως η ξένη βοήθεια και η δημόσια ραδιοτηλεόραση, αναμένεται να μειώσουν το έλλειμμα κατά 200 δισ. δολάρια.

Όσον αφορά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, οι καθαροί τόκοι προβλέπεται να φτάσουν συνολικά τα 14 τρισ. δολάρια, αυξανόμενοι από 1 τρισ. δολάρια το 2025 (3,2% του ΑΕΠ) σε 1,8 τρισ. το 2035 (4,1% του ΑΕΠ).

Στο εναλλακτικό –και πιο απαισιόδοξο– σενάριο του CRFB, το οποίο ενσωματώνει πιθανή ακύρωση πολλών από τους δασμούς από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου, τα δημόσια έσοδα μειώνονται κατά 2,4 τρισ. δολάρια. Επιπλέον, αν παραταθούν οι προσωρινές φοροελαφρύνσεις του νομοσχεδίου, όπως αυτές σε φιλοδωρήματα, υπερωρίες, δάνεια αυτοκινήτων και επενδύσεις, το έλλειμμα θα διογκωθεί κατά ακόμη 1,7 τρισ. δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό επιπλέον βάρος στα 7 τρισ. δολάρια πάνω από τη βασική πρόβλεψη του CBO.

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