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«Τουρισμός για Όλους»: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν την επιδότηση
Εργασιακά
08:39 - 21 Αυγ 2026

«Τουρισμός για Όλους»: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν την επιδότηση

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027». Το πρόγραμμα προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και μεγαλύτερη έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού, το νέο, αναβαθμισμένο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» σχεδιάστηκε και υλοποιείται με βάση τη στρατηγική του υπουργείου για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους.

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα, που στοχεύει στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των δυνητικά ωφελούμενων.

Επιπλέον, οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο.

Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ ≥67%) και οι οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: η α’ φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η β’ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Στη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας (κλήρωση Αυγούστου 2026).

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00 στο τηλέφωνο 210 2150231.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με Φορέα Υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

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