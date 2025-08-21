ΗΠΑ: Δεν παραιτείται κυβερνήτης της Fed Λίζα Κουκ παρά τις πιέσεις Τραμπ

Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη θέση της, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε δημόσια από τον Ντόναλντ Τραμπ και τις κατηγορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή της σε υποθέσεις στεγαστικών δανείων.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω της Fed, η Κουκ υπογράμμισε: «Δεν σκοπεύω να ενδώσω σε εκφοβισμό ούτε να παραιτηθώ λόγω ερωτημάτων που γεννήθηκαν από ένα tweet. Θα απαντήσω με σοβαρότητα σε κάθε νόμιμο ερώτημα για τα οικονομικά μου, παρουσιάζοντας ακριβή στοιχεία».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε μετά την επιστολή του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στέγασης, Μπιλ Πάλτε, προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με την οποία ζητά διερεύνηση πιθανής απάτης σε δύο δάνεια της Κουκ. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ κάλεσε ανοιχτά την κυβερνήτη σε παραίτηση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Ο Πάλτε, σε δική του ανάρτηση, επιτέθηκε προσωπικά στην Κουκ, τονίζοντας ότι τα τραπεζικά έγγραφα αποδεικνύουν τις υποθέσεις, ενώ μιλώντας στο Fox News υποστήριξε ότι, αν δεν παραιτηθεί, ο πρόεδρος έχει λόγους να την απομακρύνει.

Η υπόθεση λαμβάνει έντονη πολιτική διάσταση, καθώς ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Fed και τον πρόεδρό της, Τζερόμ Πάουελ, για καθυστερημένη μείωση των επιτοκίων. Μία ενδεχόμενη παραίτηση της Κουκ θα άφηνε κενή μία ακόμη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία ο Τραμπ θα μπορούσε να καλύψει.

Από την πλευρά τους οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πολιτική σκοπιμότητα. Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εργαλειοποιεί θεσμούς για να πιέσει τη Fed, τονίζοντας πως ο ίδιος ο Τραμπ επιδιώκει να ελέγξει το Δ.Σ. για να καλύψει τις αποτυχίες της οικονομικής του πολιτικής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος της Κουκ, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει αποφασίσει αν θα ξεκινήσει έρευνα. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι είναι ασυνήθιστο η FHFA να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις δανείων, χαρακτηρίζοντας ακραία την επιλογή να δημοσιοποιηθούν τέτοιες καταγγελίες.