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Καταληκτική η 1η Σεπτεμβρίου για αιτήσεις αποζημίωσης πυρόπληκτων – Ενισχύσεις για ενοίκια και επιχειρήσεις
Οικονομία
13:42 - 21 Αυγ 2025

Καταληκτική η 1η Σεπτεμβρίου για αιτήσεις αποζημίωσης πυρόπληκτων – Ενισχύσεις για ενοίκια και επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Καταληκτική ημερομηνία η 1η Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων για οικοσκευή και επίδομα πρώτων αναγκών, υπενθύμισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος την Πέμπτη (21/8).

Αναλυτικότερα όσα είπε στην ΕΡΤ:

Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνονται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.

Tηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του Πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις, τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.

Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια.

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