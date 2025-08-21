Καταληκτική η 1η Σεπτεμβρίου για αιτήσεις αποζημίωσης πυρόπληκτων – Ενισχύσεις για ενοίκια και επιχειρήσεις

Αναλυτικότερα όσα είπε στην ΕΡΤ:
Στο 80% ανέρχεται η κρατική επιδότηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας και, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, τέλος Σεπτέμβρη θα έχει υπογραφεί η ΚΥΑ, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αποζημιώνονται ως 70% από το κράτος για τις απώλειες στα πάγια.
Tηρείται το σφιχτό χρονοδιάγραμμα με εντολή του Πρωθυπουργού για τις αποζημιώσεις, τόνισε, ο κ. Κατσαφάδος.
Από τον Οκτώβρη θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις για τα ενοίκια, για όσους έχουν σπίτι χαρακτηρισμένο λόγω ζημιών κίτρινο ή κόκκινο. Το μέτρο για την ενοικίαση ισχύει για δύο χρόνια.