Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Κατά τους πρώτους 18 μήνες της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά αναταράξεων, οι οποίες προκλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από πολιτικές επιλογές της νέας κυβέρνησης.

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία των ΗΠΑ συνολικά αποδείχθηκε πιο ανθεκτική από ό,τι ανέμεναν αρκετοί αναλυτές απέναντι στις αλλαγές πολιτικής αλλά και στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι βασικές δεσμεύσεις του Τραμπ —η μείωση των τιμών, η ενίσχυση των βιομηχανικών θέσεων εργασίας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της μεσαίας τάξης— δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί, ενώ οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν.

Ακολουθεί η ανάλυση του Reuters για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας κατά τη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου:

Απασχόληση

Τα στοιχεία του Bureau of Labor Statistics καταγράφουν υποχώρηση τόσο του εργατικού δυναμικού όσο και του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων, εξέλιξη που συνδέεται με την πολιτική περιορισμού της μετανάστευσης και την αύξηση των απελάσεων. Σε συνδυασμό με τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού των ΗΠΑ, ο αριθμός των διαθέσιμων εργαζομένων για την κάλυψη θέσεων εργασίας έχει περιοριστεί.

Προσλήψεις

Οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο. Ωστόσο, τα στοιχεία για τις μισθοδοσίες δείχνουν ότι οι θέσεις εργασίας στη μεταποίηση παραμένουν λιγότερες σε σχέση με το τέλος της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν.

Παράλληλα, ορισμένες από τις κυβερνητικές προτεραιότητες του Τραμπ αποτυπώνονται στα δεδομένα απασχόλησης, όπως η μείωση του αριθμού των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Οι μεταβολές στις προσλήψεις αντανακλούν αυτή τη νέα οικονομική πραγματικότητα.

Τιμές

Ο πληθωρισμός αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά ζητήματα της προεκλογικής περιόδου του 2024, καθώς η δυσαρέσκεια για το κύμα ακρίβειας που προκάλεσε η πανδημία παρέμενε έντονη, παρά το γεγονός ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είχαν αρχίσει να υποχωρούν και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αύξανε τα επιτόκια.

Οι δασμοί στις εισαγωγές συνέβαλαν σε έναν βαθμό στην άνοδο των τιμών, ενώ η αύξηση του κόστους του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε περαιτέρω τις πιέσεις.

Εισοδήματα

Ανεξάρτητα από τη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο μια κατανομή εισοδήματος σε μορφή «Κ» —όπου οι πλουσιότεροι και οι υψηλόμισθοι εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ τα νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος δυσκολεύονται περισσότερο— είναι δίκαιη ή βιώσιμη, οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια των οικονομικών αναταράξεων της περιόδου Τραμπ.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί αυτή η ανθεκτικότητα, καθώς ο συνολικός δείκτης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών έχει σταματήσει να ενισχύεται και μάλιστα παρουσίασε πρόσφατη πτώση.

Στέγαση

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατοπίσει τη θέση του στο ζήτημα της στέγασης: από τις προεκλογικές υποσχέσεις για πιο προσιτή διαβίωση, πέρασε στην υποβάθμιση του στόχου αυτού, χαρακτηρίζοντας τη νομοθεσία που ενέκρινε πρόσφατα το Κογκρέσο για τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας των κατοικιών ως «μεγάλο χασμουρητό» και αρνούμενος να την υπογράψει.

Την ίδια στιγμή, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όπως και τα ασφάλιστρα κατοικιών, τα οποία επηρεάζονται από την άνοδο των αξιών των ακινήτων και το συνολικό κόστος κατοχής κατοικίας.

Αγορές

Ο Τραμπ έχει δείξει διαχρονικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία του αμερικανικού χρηματιστηρίου, παρουσιάζοντας τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά των βασικών δεικτών ως ένδειξη επιτυχίας των πολιτικών του.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Reuters, οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν ιστορικά την τάση να ενισχύονται μακροπρόθεσμα ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, ενώ οι περισσότεροι σύγχρονοι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν δει τους δείκτες να καταγράφουν ιστορικά υψηλά κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Τεχνητή νοημοσύνη

Ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που έχουν στηρίξει την άνοδο των αγορών μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία. Ωστόσο, η επίδρασή του δεν περιορίζεται μόνο στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων από την αρχή του έτους έως τα τέλη Ιουνίου ανήλθαν σε 1,52 τρισ. δολάρια —με σημαντικό μέρος των κεφαλαίων να κατευθύνεται στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη— καταγράφοντας ρυθμό ρεκόρ και ξεπερνώντας ακόμη και την έντονη δραστηριότητα που είχε σημειωθεί μετά την πανδημία το 2020.

Η αυξημένη έκδοση ομολόγων, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα περιθώρια και την ισχυρή ζήτηση από επενδυτές, αποτελεί ένδειξη μιας οικονομίας με αντοχές και επιχειρήσεων με ισχυρούς ισολογισμούς.