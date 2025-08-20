Τραμπ: Ζήτησε την παραίτηση μέλους της Fed - Ο λόγος

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την κυβερνήτη της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Λίζα Κουκ, να παραιτηθεί σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη (20/8).

«Η Κουκ πρέπει να παραιτηθεί, τώρα!!!» έγραψε ο πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο σύμμαχος του Τραμπ, Μπιλ Πουλτ, διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ, είχε στείλει την περασμένη εβδομάδα μια επιστολή παραπομπής σε ποινική δίωξη στην γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι, κατηγορώντας την Κουκ για φερομένη απάτη στα στεγαστικά δάνεια.

Σε άλλη ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μία ακόμη έκκληση στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει το επιτόκιο, καθώς οι αμερικανοί δεν μπορούν να λάβουν στεγαστικά δάνεια.

«Μπορεί κάποιος να ενημερώσει τον Τζερόμ «Πολύ Αργός» Πάουελ ότι βλάπτει σοβαρά τον κλάδο των ακινήτων; Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν στεγαστικό δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και όλα τα σημάδια δείχνουν μια σημαντική μείωση των επιτοκίων. Ο «Πολύ Αργός» είναι καταστροφή!».