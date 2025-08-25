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Σουδάν: Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως – Βομβαρδισμοί, απαγωγές παιδιών και λιμός
Ειδήσεις
08:59 - 25 Αυγ 2025

Σουδάν: Η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως – Βομβαρδισμοί, απαγωγές παιδιών και λιμός

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση απόλυτης κατάρρευσης βρίσκεται το Σουδάν, καθώς η βία στο Νταρφούρ λαμβάνει νέες, φρικτές διαστάσεις. Νοσοκομείο στην πολιορκημένη Ελ Φάσερ βομβαρδίστηκε, ενώ παραστρατιωτικοί απήγαγαν γυναίκες και μικρά παιδιά από τον καταυλισμό Αμπού Σουκ. Ο ΟΗΕ περιγράφει την κρίση ως τη χειρότερη παγκοσμίως, με εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν από πείνα, πόλεμο και εκτοπισμό.

Η ανθρωπιστική τραγωδία στο Σουδάν βαθαίνει, καθώς η σύγκρουση μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) εντείνεται, με τις επιθέσεις να πλήττουν αδιακρίτως αμάχους και κρίσιμες υποδομές. Στην Ελ Φάσερ, ένα από τα τελευταία λειτουργικά νοσοκομεία έγινε στόχος βομβαρδισμού, τραυματίζοντας επτά ανθρώπους και προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας του τμήματος επειγόντων.

Την ίδια στιγμή, στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αμπού Σουκ, οι ΔΤΥ φέρονται να απήγαγαν οκτώ γυναίκες, ανάμεσά τους και δύο μικρά κορίτσια, ενώ δεκάδες άλλοι κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι. Εθελοντές και διεθνείς οργανώσεις καταγγέλλουν συνεχή περιστατικά απαγωγών και σεξουαλικής βίας, χρησιμοποιούμενης ως πολεμικό όπλο.

Η πόλη της Ελ Φάσερ, τελευταία ισχυρή βάση του τακτικού στρατού στο Νταρφούρ, βρίσκεται σε πολιορκία από τον Μάιο του 2024, με τις ΔΤΥ να επιτίθενται συστηματικά για να την καταλάβουν. Ο πληθυσμός, παγιδευμένος, υπομένει βομβαρδισμούς, ελλείψεις σε τρόφιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό, ενώ σε καταυλισμούς όπως ο Αμπού Σουκ έχει ήδη κηρυχθεί λιμός.

Ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και πάνω από δύο χρόνια έχει προκαλέσει τεράστιο αριθμό θυμάτων και εκτοπισμένων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πρόκειται για τη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση στον πλανήτη σήμερα, με εκατομμύρια Σουδανούς να αντιμετωπίζουν τον απόλυτο εφιάλτη.

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