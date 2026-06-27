Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Η Μέση Ανατολή εισέρχεται εκ νέου σε περίοδο έντονης ρευστότητας και στρατιωτικής κλιμάκωσης, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών – Ιράν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης σε μία ήδη επιβαρυμένη γεωπολιτικά περιοχή.

Η εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δοκιμάζεται, έπειτα από αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις αποτέλεσαν απάντηση σε προηγούμενο πλήγμα του Ιράν κατά εμπορικού πλοίου ανοιχτά του Ομάν την Πέμπτη, γεγονός που πυροδότησε νέο κύκλο ανησυχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

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Την ίδια στιγμή, η ένταση στον κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο του Ορμούζ επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όταν η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο ανέφερε πρόσκρουση από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Το πλοίο υπέστη ζημιές στη γέφυρα, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Το περιστατικό εντείνει τις ανησυχίες για τη σταθερότητα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Ουάσιγκτον δημοσιοποίησε οπτικοακουστικό υλικό από τις επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αντιποίνων. Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν θα υπάρξουν συνέπειες λόγω, όπως υποστήριξε, ιρανικής παραβίασης της εκεχειρίας, απάντησε χαρακτηριστικά: «Θα δείτε…», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η αντίδραση της Τεχεράνης υπήρξε άμεση. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επλήγησαν αμερικανικοί στόχοι στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, χωρίς ωστόσο να δίνονται λεπτομέρειες για τη φύση ή την έκταση των επιθέσεων. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια θα προκαλέσει «ακόμη ισχυρότερη απάντηση», επισημαίνοντας: «Εάν η επιθετικότητα επαναληφθεί, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη».

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς υποστήριξε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τονίζοντας ότι τυχόν διαφορές πρέπει να επιλύονται μέσω διπλωματικών διαύλων. «Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τηρήσει. Εάν υπάρχουν διαφωνίες, μπορούν να επικοινωνήσουν διπλωματικά. Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τις εκατέρωθεν ενέργειες, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος επιχείρησε να υποβαθμίσει τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης, δηλώνοντας στο CNN ότι δεν αναμένονται εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η επιμονή της Τεχεράνης ότι διατηρεί επιχειρησιακό έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ διατηρεί υψηλό το επίπεδο ανησυχίας για την αντοχή της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του CNN Κρίστεν Χολμς, η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί επισήμως να θεωρείται σε ισχύ από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ωστόσο παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο τα πρόσφατα στρατιωτικά πλήγματα θα επηρεάσουν τις ήδη εύθραυστες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Οι συνομιλίες χαρακτηρίζονται από κυβερνητικούς κύκλους ως ιδιαίτερα δύσκολες και ευαίσθητες, με το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης να μην έχει απομακρυνθεί πλήρως.

Παράλληλα, σε ξεχωριστό διπλωματικό μέτωπο, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον συμφωνία-πλαίσιο 14 σημείων, η οποία προβλέπει παύση εχθροπραξιών και έναρξη διαδικασιών για σταθεροποίηση της περιοχής, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα αυτοάμυνας για κάθε πλευρά.

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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου έως ότου ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και εξαλειφθούν οι απειλές κατά του Ισραήλ.

Στον Λίβανο, η συμφωνία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με υποστηρικτές της Χεζμπολάχ να πραγματοποιούν διαδηλώσεις, ενώ βουλευτής της οργάνωσης προειδοποίησε ακόμη και για τον κίνδυνο εσωτερικής σύγκρουσης, εφόσον προχωρήσει πλήρης εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, ενώ ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι άκυρη και ότι αποτελεί «ταπεινωτική» και «επαίσχυντη» εξέλιξη, η οποία οδηγεί, όπως είπε, σε εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου.

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Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου

Παρά, πάντως, τις εκκλήσεις για ειρήνη από όλες τις πλευρές και την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, Λιβανέζικο κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, την επομένη της επίτευξης μιας συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ με σκοπό τη "διαρκή ειρήνη" υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα γύρω στις 6.30 το απόγευμα τοπική ώρα στο χωριό Ναμπατίγια αλ Φάουκα, νοτίως της πόλης Ναμπατίγια.

Η κεντρική πλατεία του χωριού, όπως και η συνοικία Αλ Μανζάλα, επλήγησαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ισραηλινών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ιράν και Ομάν ξεκινούν διαπραγματεύσεις για τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ

Το Ιράν και το Ομάν θα ξεκινήσουν συνομιλίες για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα διέπει τη μελλοντική διαχείριση και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε το Σάββατο η εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, Φατεμέχ Μοχατζερανί.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία και το Ομάν θα αρχίσουν συνομιλίες για να καθορίσουν το πλαίσιο της μελλοντικής διαχείρισης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε η Μοχατζερανί, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη προωθεί τη διαδικασία αυτή σε συντονισμό με τις γειτονικές χώρες.

Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, η Τεχεράνη δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει φόρους ή τέλη στα πλοία που διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.