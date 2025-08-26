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ΗΠΑ: Επιβραδύνθηκε η αύξηση των τιμών κατοικιών τον Ιούνιο - Πτώση στον μηνιαίο δείκτη
Ειδήσεις
18:09 - 26 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Επιβραδύνθηκε η αύξηση των τιμών κατοικιών τον Ιούνιο - Πτώση στον μηνιαίο δείκτη

Reporter.gr Newsroom
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Η αύξηση στις τιμές των κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε επιβράδυνση για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του δείκτη S&P CoreLogic Case-Shiller.

Σε ετήσια βάση, ο εθνικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2024, καταγράφοντας τον πιο αργό ρυθμό αύξησης από το καλοκαίρι του 2023. Τον Μάιο, η αντίστοιχη άνοδος ήταν 2,3%, δείγμα της σταδιακής επιβράδυνσης που παρατηρείται στην αγορά.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο δείκτης σημείωσε πτώση 0,2%, υποδηλώνοντας περαιτέρω εξασθένηση της δυναμικής στην αγορά κατοικίας.

Η εικόνα αυτή συνδέεται άμεσα με την αδύναμη εαρινή περίοδο πωλήσεων, η οποία ήταν η χειρότερη των τελευταίων 13 ετών. Ο συνδυασμός υψηλών τιμών ακινήτων και αυξημένων επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια αποθάρρυνε σημαντικό μέρος των υποψήφιων αγοραστών.

Καθώς η ζήτηση μειώνεται, αρκετοί πωλητές έχουν αρχίσει να προσφέρουν εκπτώσεις και ειδικές προσφορές, κυρίως σε περιοχές όπου η αγορά έχει αρχίσει να φρενάρει. Παρ' όλα αυτά, στη Νέα Υόρκη η εικόνα διαφέρει, καθώς οι τιμές παραμένουν υψηλές και η ζήτηση παραμένει ανταγωνιστική, δείχνοντας αντοχές σε σχέση με άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

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