Σταδιακή προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας

Η Ρωσία κατέλαβε δύο χωριά στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως επιβεβαίωσαν την Τρίτη (26/8) Ουκρανοί ερευνητές ανοιχτών πηγών.

Ο ουκρανικός στρατός αγωνίζεται να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Ουκρανίας, ενώ η Μόσχα αυξάνει την πίεση στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τα χωριά Zaporizke και Novoheorhiivka, σύμφωνα με την DeepState, μια ομάδα που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης. Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας είχε προηγουμένως αναφερθεί στην κατάληψη και των δύο χωριών.

Ωστόσο, ο ουκρανικός στρατός απέρριψε την Τρίτη ως ψευδείς τις αναφορές ότι ρωσικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τα χωριά. «Οι Ρώσοι έχουν εισέλθει (εκεί) και προσπαθούν να εδραιώσουν τη θέση τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού, Viktor Trehubov, στο Reuters, αναφερόμενος στο Zaporizke και το Novoheorhiivka. «Οι δυνάμεις μας πολεμούν για να διατηρήσουν τις θέσεις τους».

Οι ρωσικές δυνάμεις δήλωσαν τον Ιούλιο ότι κατέλαβαν το πρώτο τους χωριό στο Ντνιπροπετρόφσκ, το οποίο δεν συγκαταλέγεται στις πέντε ουκρανικές περιοχές που η Ρωσία έχει διεκδικήσει ως δικό της έδαφος.

Ο χάρτης του DeepState δείχνει τουλάχιστον δύο άλλα χωριά στο Ντνιπροπετρόφσκ που είτε έχουν καταληφθεί είτε αποτελούν πεδίο μάχης, σχετικά μικροσκοπικές περιοχές σε μια περιοχή άνω των 31.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.