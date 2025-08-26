Βαθύ κόκκινο στο ΧΑ: Τα αίτια της πτώσης και οι μεγάλοι χαμένοι

Αλλαγή σκηνικού στη συνεδρίαση της Τρίτης (26/8) στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2063 μονάδες (-2,48%) και να κλείνει τελικά στις 2076 -1,87%, κάτω από την μηνιαία στήριξη των 2080 μονάδων.

Αφορμή της σημερινής πτώσης το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στην Ευρώπη με την πολιτική αναταραχή στην Γαλλία και την αβεβαιότητα για το μέλλον της κυβέρνησης Μπαϊρού που οδήγησε σε νέα υποχώρηση τον Cac (-1.5%). Σίγουρα, όμως, οι αιτίες έχουν να κάνουν και με τις υψηλές αποτιμήσεις σε αρκετές μετοχές στο ΧΑ κάτι που δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές να προχωρούν άνετα και άκοπα σε κατοχύρωση κερδών.

Έντονη μεταβλητότητα στην ΑΛΦΑ -6,3% - που έχασε όλα τα χθεσινά κέρδη - σε άλλη μια συνεδρίαση υψηλού όγκου (άνω των 35 εκ. μετοχών) με καθολική σχεδόν υποχώρηση στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και εκτίναξη τζίρου στα 456 εκ. λόγω του rebalancing του Msci.

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο Αύγουστος ο οποίος ιστορικά είναι ο μήνας με τις χαμηλότερες συναλλαγές έχει για την ώρα την πρωτοκαθεδρία στον μηνιαίο τζίρο με τον μέσο όρο να κυμαίνεται στα 255 εκ. σε σχέση με τα 205 εκ. στο σύνολο του 2025 και 215 εκ. το τελευταίο τρίμηνο.

Συγκριτικά καλύτερη συμπεριφορά από τις συστημικές τράπεζες στην ΠΕΙΡ -0,8% ανοίγοντας πάλι την ψαλίδα στις κεφαλαιοποιήσεις με την ΑΛΦΑ.

Στο βαθύ κόκκινο εκτός των τραπεζών (ΔΤΡ -2,7%) και η ΕΕΕ -2,8%, ο ΣΑΡ -2,9%, η ΔΕΗ -1,9% η ΒΙΟ -1,3% και η ΜΠΕΛΑ -2%.

Καλύτερη συγκριτικά εικόνα σε Optima +1%, ΑΡΑΙΓ +0,27% και ΕΥΔΑΠ +0,97%.

Αντιστάσεις στην πτώση από Credia +2,5% , ΕΧΑΕ +0,14% και ΙΝΛΟΤ -0,18%, μικρότερη η υποχώρηση στον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM -0.9% κυρίως σε ΑΒΑΞ -1,5% , ΑΔΜΗΕ -1,3% και ΛΑΒΙ -2%.

Παραμένει το θετικό πρόσημο στον μήνα +4% περίπου αλλά το υψηλό στα μέσα Αυγούστου δείχνει σταδιακά να απομακρύνεται (2135 μονάδες) εν μέσω της νέας έκθεσης της Morgan Stanley για την ανάπτυξη και τις προκλήσεις στην ευρωζώνη όπου και πάλι η χώρα μας ξεχωρίζει στους τομείς ανάπτυξης και μείωσης του δείκτη χρέους.

Στο διεθνές σκηνικό όλα τα βλέμματα στραμμένα στην αγορά Ομολόγων στις ΗΠΑ όπου μετά την αποπομπή της Λιζ Κουκ μέλος της Fed από τον Τράμπ υπάρχει αναστάτωση ειδικά στους μακροπρόθεσμους τίτλους κάτι που αν παγιωθεί θα δυσκολέψει την αναχρηματοδότηση του υψηλού δημοσίου χρέους των ΗΠΑ.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης