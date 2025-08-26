Χάος ή υπευθυνότητα: Το δίλημμα του Μπαϊρού ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, ζήτησε την στήριξη στο κοινοβούλιο ενόψει της ψηφοφορίας εμπιστοσύνης που ο ίδιος έχει ανακοινώσει. Οι βουλευτές θα βρεθούν στις 8 Σεπτεμβρίου μπροστά σε μια επιλογή «ανάμεσα στο χάος και την υπευθυνότητα», δήλωσε ο Μπαϊρού την Τρίτη (26/8) σε εκδήλωση της μεγαλύτερης γαλλικής συνδικαλιστικής οργάνωσης, της CFDT. Προηγουμένως, μια de facto πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να ρίξει την κυβέρνηση.

«Δεν ζητώ από κανέναν να απαρνηθεί τον εαυτό του, αλλά μπορεί κανείς να ξανασκεφτεί», είπε ο Μπαϊρού. Ο κεντροδεξιός πολιτικός κάλεσε τους βουλευτές να αμφισβητήσουν τα «αυθόρμητα αντανακλαστικά» τους ως αντίδραση στην ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης.

Ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα θέσει ζήτημα εμπιστοσύνης σε ειδική συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπαϊρού επιδιώκει να εξασφαλίσει στήριξη για τα δραστικά μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης μειοψηφίας του, με τα οποία σκοπεύει να εξοικονομήσει σχεδόν 44 δισεκατομμύρια ευρώ το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με το AFP, τόσο το ακροδεξιό Εθνικό Ράσεμπλμαν (RN) όσο και οι Σοσιαλιστές, η ριζοσπαστική αριστερά της La France Insoumise (LFI), οι Οικολόγοι και οι Κομμουνιστές ανακοίνωσαν άμεσα ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού. Εάν όλες αυτές οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις παραμείνουν ενωμένες στη θέση τους, θα συγκεντρώσουν 315 από τις 577 ψήφους στην Εθνοσυνέλευση, δηλαδή μια πλειοψηφία εναντίον της κυβέρνησης.

Ο Μπαϊρού απευθύνθηκε την Τρίτη κυρίως στους Σοσιαλιστές. Αν και δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση, την έχουν στηρίξει κατά καιρούς τους τελευταίους μήνες. Αν αποτύχει ο Μπαϊρού στην ψήφο εμπιστοσύνης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να ορίσει ήδη τον έβδομο πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Στα μέσα Ιουλίου, ο Μπαϊρού είχε ανακοινώσει προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026. Σύμφωνα με το σχέδιο, το 2025 η Γαλλία θα εξοικονομήσει 43,8 δισεκατομμύρια ευρώ ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 4,6% του ΑΕΠ. Για το 2025 αναμένεται ακόμη έλλειμμα της τάξης του 5,8%.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός σκοπεύει να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες με εξαίρεση την άμυνα, να παγώσει τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές και να καταργήσει δύο από τις συνολικά έντεκα αργίες. Το σχέδιο λιτότητας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα συνδικάτα. Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφόρησαν επίσης διαδικτυακά καλέσματα για απεργιακές κινητοποιήσεις με στόχο να παραλύσει η Γαλλία στις 10 Σεπτεμβρίου.