Απάντηση ΕΕ στις απειλές Τραμπ: Ρυθμίζουμε το έδαφός μας σύμφωνα με τις αξίες μας – Το DSA δεν είναι λογοκρισία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε με σαφήνεια στις πρόσφατες απειλές του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε για αντίποινα σχετικά με τη ρύθμιση της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα για την εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Ο Τόμας Ρενιέρ, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ζητήματα τεχνολογίας, υπογράμμισε πως «δεν θα σχολιάσουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες στις ΗΠΑ, όμως οι ισχυρισμοί ότι το DSA αποτελεί εργαλείο λογοκρισίας είναι αβάσιμοι». Όπως εξήγησε, «η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενσωματώνεται πλήρως στο νομικό πλαίσιο του DSA».

Σύμφωνα με τον Ρενιέρ, ο κανονισμός αυτός ζητά από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους όρους χρήσης που έχουν οι ίδιες ορίσει, χωρίς να επιβάλλει περιορισμούς εκτός αυτού του πλαισίου.

Απαντώντας πιο συγκεκριμένα στις δηλώσεις Τραμπ περί ενδεχόμενων μέτρων κατά της ΕΕ λόγω της ψηφιακής της πολιτικής, ο Ρενιέρ σημείωσε πως τόσο το DSA όσο και το DMA (Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές) αποτελούν απολύτως αναγκαίες νομοθεσίες:

Το DSA αφορά την αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων από τις διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. παραπληροφόρηση, τοξικό περιεχόμενο),

αφορά την αντιμετώπιση των κοινωνικών κινδύνων από τις διαδικτυακές πλατφόρμες (π.χ. παραπληροφόρηση, τοξικό περιεχόμενο), Το DMA στοχεύει στη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά.

Όπως επισήμανε, «μοιραζόμαστε πολλές κοινές αρχές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον λόγο αυτόν υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ μας στον τομέα της τεχνολογικής ρύθμισης».

Αναφορικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σε σχέση με το DSA και το DMA, ο Ρενιέρ διευκρίνισε ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ που εργάζονται στους συγκεκριμένους τομείς λαμβάνουν συγκεκριμένη καθοδήγηση. Όχι όμως για «υποθετικά σενάρια» όπως αυτά που εκφράστηκαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά επειδή διαχειρίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα και υποθέσεις.

Η καθοδήγηση, όπως ανέφερε, αφορά στη σωστή διαχείριση αυτών των πληροφοριών και όχι σε πολιτικά ζητήματα ή αντιπαραθέσεις με τρίτες χώρες.

Την ίδια στιγμή, η Πάολα Πινό, εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε την κυριαρχία της ΕΕ στο νομοθετικό της έργο: «Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο έδαφός τους, εφόσον αυτές είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες».