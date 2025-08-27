Ρωσία: Προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το 2025 - Οι λόγοι

Η Ρωσία αναμένει επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης το 2025 στο 1,5%, σημαντικά χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 2,5%, καθώς τα υψηλά επιτόκια που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό του πληθωρισμού έχουν μειώσει τη δανειοδότηση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη (27/8).

Σύμφωνα με το Reuters, η ρωσική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, πολύ ταχύτερη από τις χώρες του G7, παρά τις δυτικές κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, φέτος η ανάπτυξη επιβραδύνεται σημαντικά.

Ο υπουργός Οικονομίας, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι η Ρωσία κινδυνεύει να βρεθεί στο χείλος της ύφεσης, εκτός αν αλλάξει η νομισματική πολιτική. Οι υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έχουν ενισχύσει τον πληθωρισμό, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα στην αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 21% τον Οκτώβριο – το υψηλότερο από το 2003.

Η τράπεζα μείωσε το επιτόκιο στο 20% τον Ιούνιο και στο 18% τον Ιούλιο, αλλά η οικονομία παραμένει περιορισμένη λόγω υψηλού κόστους δανεισμού και έλλειψης εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Σιλουάνοφ ανέφερε στον Πούτιν ότι το Υπουργείο Οικονομίας προβλέπει πλέον ανάπτυξη τουλάχιστον 1,5% φέτος, έναντι της προηγούμενης επίσημης εκτίμησης 2,5%.

«Αν και φέτος οι συνθήκες για την εφαρμογή της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής είναι δύσκολες, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει τουλάχιστον το 1,5%», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην κεντρική τράπεζα να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, κάνοντας τους πιστωτικούς πόρους πιο προσβάσιμους».