ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρωσία: Προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το 2025 - Οι λόγοι
Ειδήσεις
17:31 - 27 Αυγ 2025

Ρωσία: Προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,5% το 2025 - Οι λόγοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία αναμένει επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης το 2025 στο 1,5%, σημαντικά χαμηλότερα από την προηγούμενη πρόβλεψη του 2,5%, καθώς τα υψηλά επιτόκια που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό του πληθωρισμού έχουν μειώσει τη δανειοδότηση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ, στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Τετάρτη (27/8).

Σύμφωνα με το Reuters, η ρωσική οικονομία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, πολύ ταχύτερη από τις χώρες του G7, παρά τις δυτικές κυρώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, φέτος η ανάπτυξη επιβραδύνεται σημαντικά.

Ο υπουργός Οικονομίας, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι η Ρωσία κινδυνεύει να βρεθεί στο χείλος της ύφεσης, εκτός αν αλλάξει η νομισματική πολιτική. Οι υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου έχουν ενισχύσει τον πληθωρισμό, οδηγώντας την κεντρική τράπεζα στην αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 21% τον Οκτώβριο – το υψηλότερο από το 2003.

Η τράπεζα μείωσε το επιτόκιο στο 20% τον Ιούνιο και στο 18% τον Ιούλιο, αλλά η οικονομία παραμένει περιορισμένη λόγω υψηλού κόστους δανεισμού και έλλειψης εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με αναλυτές.

Ο Σιλουάνοφ ανέφερε στον Πούτιν ότι το Υπουργείο Οικονομίας προβλέπει πλέον ανάπτυξη τουλάχιστον 1,5% φέτος, έναντι της προηγούμενης επίσημης εκτίμησης 2,5%.

«Αν και φέτος οι συνθήκες για την εφαρμογή της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής είναι δύσκολες, εκτιμούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα φτάσει τουλάχιστον το 1,5%», δήλωσε και πρόσθεσε: «Ένας ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα δώσει περισσότερες δυνατότητες στην κεντρική τράπεζα να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική, κάνοντας τους πιστωτικούς πόρους πιο προσβάσιμους».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ
Πολιτική

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της ΕΕ

Ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες: Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αντιδράσεις
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες: Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αντιδράσεις

Ευρώπη HOLDINGS: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο ΔΣ
Ανακοινώσεις

Ευρώπη HOLDINGS: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο ΔΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη
Ειδήσεις

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση
Ειδήσεις

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Παγκόσμια Τράπεζα: Προειδοποίηση για τη χαμηλότερη ανάπτυξη από το ξέσπασμα του Covid λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Προειδοποίηση για τη χαμηλότερη ανάπτυξη από το ξέσπασμα του Covid λόγω του πολέμου στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ