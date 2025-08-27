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Ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες: Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αντιδράσεις
Ειδήσεις
17:16 - 27 Αυγ 2025

Ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες: Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αντιδράσεις

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από χρόνια διαβουλεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στην Ευρώπη.

Το λεγόμενο Digital Networks Act, το οποίο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στις 16 Δεκεμβρίου, επιδιώκει να τροποποιήσει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, διευκολύνοντας την ανάπτυξη δικτύων 5G και οπτικών ινών. Ωστόσο, η πρόταση ενδέχεται να προκαλέσει εντάσεις μεταξύ κυβερνήσεων, εταιρειών τεχνολογίας και παρόχων τηλεπικοινωνιών.

Οι μεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της ΕΕ υποστηρίζουν ότι η σημερινή ρύθμιση είναι πολύ αυστηρή και αποτρέπει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ η αγορά παραμένει κατακερματισμένη. Η Επιτροπή εξετάζει τρόπους να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, γεγονός που όμως φέρνει στην επιφάνεια συγκρούσεις — ιδίως όταν προτείνεται να δοθεί στις ρυθμιστικές αρχές ρόλος διαιτησίας σε διαφωνίες σχετικά με τη διαχείριση της διαδικτυακής κίνησης.

Αντίπαλοι αυτής της προσέγγισης φοβούνται ότι θα υπονομευθεί η αρχή της ουδετερότητας του διαδικτύου, καθώς οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ενδέχεται να αποκτήσουν υπερβολική εξουσία εις βάρος των παρόχων περιεχομένου.

Παράλληλα, η πρόθεση των Βρυξελλών να κινηθούν προς ένα πιο χαλαρό, ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, έχει προκαλέσει την αντίδραση μικρότερων παρόχων, που βλέπουν τα υφιστάμενα μέτρα ως κρίσιμα για τη διατήρηση του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προηγούμενοι κανόνες πέτυχαν τον στόχο τους, αλλά πλέον πρέπει να προχωρήσει σε ένα νέο μοντέλο ρύθμισης, βασισμένο στην επιβολή του νόμου, όχι σε προληπτικά μέτρα.

Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι πως αυτή η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε αβεβαιότητα στην αγορά, μείωση επενδύσεων και αυξημένες τιμές, κόστος που τελικά θα επωμιστούν οι καταναλωτές.

Από την άλλη, οι ιστορικοί πάροχοι τηλεπικοινωνιών επιμένουν πως το υπάρχον σύστημα αποθαρρύνει την καινοτομία. Όπως σημείωσε ο Αλεσάντρο Γκροπέλι από το Connect Europe, «αν δεν προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση, η Ευρώπη θα μείνει πίσω στην ανάπτυξη κρίσιμων δικτύων».

Οι εθνικές κυβερνήσεις παραμένουν επιφυλακτικές, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα όπως η κατανομή του φάσματος – ενός πολύτιμου και περιορισμένου πόρου, η διαχείριση του οποίου γίνεται σε εθνικό επίπεδο και αποφέρει σημαντικά έσοδα. Τα κράτη-μέλη τονίζουν ότι η διαχείριση του φάσματος αποτελεί ζήτημα εθνικής κυριαρχίας και πολιτικής.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών υποστηρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για τους οικονομικούς στόχους που επιδιώκει να πετύχει η ΕΕ.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 17:28
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