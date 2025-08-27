Ευρώπη HOLDINGS: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης - Το νέο ΔΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου, η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου είκοσι δύο (22) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 114.580.507 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 143.352.325 κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, δηλαδή ποσοστό 79,93% επί του συνολικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συγκεντρώνοντας έτσι την απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για όλα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 10.4.2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. την 11.4.2025.

τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024 έως 31.12.2024 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024), κατ’ άρθρο 117 παρ. 1 περιπτ. γ’ του ν. 4548/2018.

το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2024, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει και εγκρίνει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. H Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, μαζί με την έκθεση διασφάλισης του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επί της πληρότητας των πληροφοριών που περιέχει η έκθεση αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

την Αναθεώρηση και Αναδιαμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας με τροποποίηση της δομής και πλήρη αναδιατύπωση των υφισταμένων άρθρων αλλά και υιοθέτηση νέων, κατά περιεχόμενο και διάρθρωση, ώστε να τροποποιείται στο σύνολό του, ως προτάθηκε και είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2. ΠΑΡΕΙΧΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υλοποίηση της ανωτέρω αποφασισθείσας Αναθεώρησης και Αναδιαμόρφωσης του Καταστατικού της Εταιρείας και δη να ενσωματώσει τις παραπάνω αποφασισθείσες τροποποίησεις του Καταστατικού της Εταιρείας στο κείμενο αυτού, να κωδικοποιήσει το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο και να προβεί στην καταχώριση και δημοσίευσή του νέου κωδικοποιημένο Καταστατικό στο Γ.Ε.ΜΗ..

3. ΕΞΕΛΕΞΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, αποδεχόμενη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

1. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και της Βασιλικής,

2. Ιωάννη Παπαβασιλείου του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς,

3. Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα και της Ελένης,

4. Κωνσταντίνο Κόκκαλη του Σωκράτη και της Ελένης,

5. Νικόλαο Μακρόπουλο του Αχιλλέα και της Λάουρας,

6. Λαβίνια Μακροπούλου του Νικολάου και της Κατλίν Μέλανι Βάγκνερ,

7. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου και της Αθηνάς (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

8. Χρυσούλα Ξουραφά του Κωνσταντίνου και της Ελένης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

9. Κωνσταντίνο Γεωργάρα του Δημητρίου και της Στυλιανής (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Η θητεία τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετή, δηλαδή έως τις 27.08.2030, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν.4548/2018 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Για την εκλογή των ως άνω Μελών η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ενημέρωση – πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των υποψηφίων προς εκλογή Μελών του και επιβεβαίωση πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ. καθώς επίσης, των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε από τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κ. Ιωάννα Πανδή, την κ. Χρυσούλα Ξουραφά και τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργάρα, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Για τον ορισμό των ως άνω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη, πέραν της ως ανωτέρω επιβεβαίωσης του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., την επιβεβαίωση του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

4. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ και ΚΑΘΟΡΙΣΕ:

Τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (1/1/2025 – 31/12/2025) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Επιπλέον, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

5. ΠΑΡΕΙΧΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

6. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Τον επαναπροσδιορισμό, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Ανεξάρτητης Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (αβ) του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενης από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτο πρόσωπο Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 27.8.2030, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα εξέλεξε ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τον κ. Γεώργιο Ροζάκη, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργάρα και την κ. Ιωάννα Πανδή, Ανεξάρτητα Μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ως άνω Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. H θητεία της ως άνω νέας Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. δηλ. μέχρι 27.8.2030, δυνάμενη να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

7. ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Την προτεινόμενη αναθεώρηση της θεσπισθείσας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.7.2021, Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως το σχέδιο αυτής υποβλήθηκε ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

8. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

9. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Κοινή Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2024, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020. Η Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

10. Ανακοινώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του, στις 28.5.2025, σε συνέχεια της από 23.5.2025 συνεδριάσεως της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, στις 23.5.2025 (ισχύς παραιτήσεως από την 26.5.2025), μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βιολέττας Λάππα, για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, δηλαδή έως και 28.05.2029, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιο σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον κ. Θεοδωρίδη μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος. Τα ανωτέρω υπεβλήθησαν στις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας με την καταχώρισή τους (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5389000) στη μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ κατά την 29.5.2025, όπως αποδεικνύεται δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3633766 ανακοίνωσης.

Η Γενική Συνέλευση ΔΕΝ προέβη σε περαιτέρω ενέργειες.

11. ΔΕΝ υπήρχαν λοιπά θέματα ή ανακοινώσεις.