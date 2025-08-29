Τραμπ: Ανακαλεί την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας για την Καμάλα Χάρις - Ακυρώνει την εντολή Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακάλεσε την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας για την πρώην αντιπρόεδρο και υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Καμάλα Χάρις, σύμφωνα με επιστολή που εξασφάλισε το CNN και επιβεβαιώθηκε από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου στην εφημερίδα The Guardian.

Η επιστολή, με ημερομηνία Πέμπτη και τίτλο «Υπόμνημα προς τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας», δίνει εντολή στη Μυστική Υπηρεσία να «διακόψει οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την ασφάλεια, πέραν αυτών που απαιτούνται από τον νόμο», με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι πρώην αντιπρόεδροι δικαιούνται προστασία από τη Μυστική Υπηρεσία για έξι μήνες μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα.

Για την Χάρις, η περίοδος αυτή έληξε στις 21 Ιουλίου. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η προστασία της είχε παραταθεί για έναν επιπλέον χρόνο με μυστική εντολή που υπέγραψε ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πριν αποχωρήσει από το αξίωμα.

Η νέα εντολή του Τραμπ ακυρώνει την παράταση αυτή.

«Με την παρούσα σας εξουσιοδοτώ να διακόψετε οποιαδήποτε προηγούμενη διαδικασία ασφάλειας είχε εγκριθεί μέσω εκτελεστικού υπομνήματος, πέραν αυτών που απαιτούνται από τον νόμο, για το εξής πρόσωπο, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025: Πρώην Αντιπρόεδρος Καμάλα Ντ. Χάρις», αναφέρεται στην επιστολή.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα της Guardian για σχόλιο.

Η Κίρστεν Άλεν, ανώτερη σύμβουλος της Χάρις, δήλωσε πως η Χάρις «είναι ευγνώμων στη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σταθερή δέσμευσή της στην ασφάλεια».

Το CNN ανέφερε επίσης ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ενημερώθηκε για την κατάσταση αργά το βράδυ της Πέμπτης. Το γραφείο του δεν σχολίασε αν εξετάζονται εναλλακτικά μέτρα προστασίας για την Χάρις, η οποία είναι κάτοικος Καλιφόρνια, ωστόσο εκπρόσωπός του επέκρινε την απόφαση.

«Η ασφάλεια των δημοσίων αξιωματούχων μας δεν πρέπει ποτέ να υποκύπτει σε αλλοπρόσαλλες, εκδικητικές πολιτικές παρορμήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, έχει επίσης επικοινωνήσει με τον Νιούσομ μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης. Ως κάτοικος Λος Άντζελες, η Χάρις θα μπορούσε να λάβει προστασία από τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με το CNN.

Σε δήλωσή της, η Μπας χαρακτήρισε την ανάκληση «άλλη μια πράξη εκδίκησης, σε μια μακρά λίστα πολιτικών αντιποίνων, όπως απολύσεις, ανάκληση διαβαθμίσεων ασφαλείας και άλλα».

«Αυτό θέτει σε κίνδυνο την πρώην αντιπρόεδρο, και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Κυβερνήτη για να διασφαλίσουμε ότι η αντιπρόεδρος Χάρις θα είναι ασφαλής στο Λος Άντζελες», πρόσθεσε.

Η απόφαση έρχεται καθώς η Χάρις ετοιμάζεται να ξεκινήσει εθνική περιοδεία για την προώθηση της νέας της αυτοβιογραφίας, με τίτλο 107 Days, που περιγράφει την προεκλογική της εκστρατεία για την προεδρία. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου.