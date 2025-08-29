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Τασούλας: Συνάντηση με την Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Ειδήσεις
16:35 - 29 Αυγ 2025

Τασούλας: Συνάντηση με την Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε την Διοικητική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπό τον Πρόεδρό του Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου.

Η αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το οποίο συμπληρώνει έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας και συνεχούς προσφοράς, ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει προκειμένου να στηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες τους εμπόρους και τους αυτοαπασχολούμενους και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους.

Επίσης, ενημέρωσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν τον Οκτώβριο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών ύπαρξης και λειτουργίας του Επιμελητηρίου και ζήτησαν την συμμετοχή του. Στις εκδηλώσεις θα τονιστεί η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας διαχρονικά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας ευχαρίστησε τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για την ενημέρωση και τους συνεχάρη για τον εποικοδομητικό τρόπο με τον οποίο ενημερώνουν την πολιτεία για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι: Νίκος Γρέντζελος Α’ Αντιπρόεδρος, Ηλίας Μάνδρος Γ’ Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Παντελής Οικονομικός Επόπτης, Γιάννης Βαφειαδάκης υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Σπύρος Σταυρούλιας υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.

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