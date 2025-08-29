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Διευρύνθηκε κατά 22,1% το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο - Στα $103,6 δισ.
Ειδήσεις
16:34 - 29 Αυγ 2025

Διευρύνθηκε κατά 22,1% το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο - Στα $103,6 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ σε αγαθά αυξήθηκε κατά 22,1% σε 103,6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο από 84,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (29/8).

Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι το έλλειμμα θα αυξανόταν σε 87,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Econoday. Οι οικονομολόγοι ανέφεραν, επίσης, ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν πριν από την προθεσμία επιβολής δασμών της 1ης Αυγούστου από το Λευκό Οίκο.

Άνοδος στις εισαγωγές – κάμψη στις εξαγωγές

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,1% στα 281,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκδοση της μηνιαίας έκθεσης του εμπορίου της κυβέρνησης. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,1% στα 178 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αμερικανικές εταιρείες έχουν αυξήσει τις παραγγελίες τους σε περιόδους που η κυβέρνηση Τραμπ χαλαρώνει προσωρινά τους δασμούς και τις αναστέλλουν όταν οι εμπορικές εντάσεις είναι στο αποκορύφωμά τους.

Πιθανός αντίκτυπος στο ΑΕΠ

Το μεγαλύτερο έλλειμμα τον Ιούλιο αναμένεται να επηρεάσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ για το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, θα χρειαστούν δύο ακόμη μήνες για να γίνει σαφές πόσο θα επηρεάσει το έλλειμμα το ΑΕΠ.

Ένας άλλος υπολογισμός που επηρεάζει το ΑΕΠ αφορά τα αποθέματα, δηλαδή τα προϊόντα που έχουν παραχθεί αλλά δεν έχουν ακόμη πωληθεί. Μια προκαταρκτική ματιά στα αποθέματα χονδρικής έδειξε αύξηση 0,2% τον Ιούλιο, ενώ ένα προκαταρκτικό αντίγραφο των αποθεμάτων λιανικής έδειξε επίσης αύξηση 0,2%.

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