Κομισιόν: Αμετακίνητη δέσμευση για το GSI - Κομβική η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε σήμερα τη στρατηγική αξία που έχει για την ΕΕ το έργο προτεραιότητας και κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος Great Seas Interconnector (GSI), το οποίο αφορά στη διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων Ελλάδας και Κύπρου μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου.

Η Επιτροπή τόνισε ότι η υλοποίηση του έργου έχει καθοριστική σημασία τόσο για την ενεργειακή πολιτική όσο και για τις υποδομές της περιοχής.

Σε ερώτηση σχετικά με τις πρόσφατες προειδοποιήσεις της τουρκικής κυβέρνησης για ενδεχόμενη παρεμπόδιση του έργου, η αρμόδια εκπρόσωπος για θέματα ενέργειας, Άνα Κάιζα, επισήμανε πως η Επιτροπή αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία του GSI. Υπογράμμισε ότι η ΕΕ έχει ήδη επενδύσει στο έργο και επιθυμεί να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και τις μελέτες στις οποίες συμμετείχε. Στόχος είναι να βρεθεί μια λύση που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχισή του.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το θέμα έχει αναδειχθεί σε πολιτικό επίπεδο, με δηλώσεις που τονίζουν τη βαρύτητα του έργου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν έχει πραγματοποιήσει επαφές τόσο με Τούρκους αξιωματούχους όσο και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία.

Η Κάιζα αναγνώρισε ότι έχουν εμφανιστεί «καθυστερήσεις» και «δυσκολίες» στην πορεία υλοποίησης, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η Επιτροπή επιθυμεί να ολοκληρωθεί το έργο το ταχύτερο δυνατό. Διαβεβαίωσε επίσης ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι η πρόοδος του GSI αποτελεί κοινό συμφέρον, δεδομένων των ευρωπαϊκών επενδύσεων και της πολιτικής δέσμευσης που έχει αναληφθεί.

Το έργο Great Seas Interconnector έχει χαρακτηριστεί ύψιστης στρατηγικής σημασίας από την ΕΕ, η οποία το έχει στηρίξει με 657 εκατ. ευρώ μέσω του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (Connecting Europe Facility), καθώς και με επιπλέον 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).