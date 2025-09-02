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Δένδιας: Αξιοποίηση του στρατοπέδου &quot;Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα&quot; για ανέγερση πρότυπου οικισμού
Πολιτική
21:30 - 02 Σεπ 2025

Δένδιας: Αξιοποίηση του στρατοπέδου "Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα" για ανέγερση πρότυπου οικισμού

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε το ανενεργό από το 2006 στρατόπεδο "Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα" στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Θεσσαλονίκης και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται η αξιοποίησή του για την κατασκευή πρότυπου οικισμού, στο πλαίσιο του Οικιστικού Προγράμματος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε επιθεώρηση στην έκταση του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται δίπλα από τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης.

Το στρατόπεδο, έκτασης σχεδόν 130 στρεμμάτων, παραμένει ανενεργό από το 2006. Όπως ανακοινώθηκε, τον υπουργό συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Γ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο διοικητής της ΜΕΡΥΠ υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας.

«Όπως έχω πει επανειλημμένα, σημαντική προτεραιότητα της «Ατζέντας 2030» - είναι η διασφάλιση καλύτερων μισθών και καλύτερων συνθηκών ζωής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στέγη στο προσωπικό μας εκτελούμε ήδη ένα τεράστιο Οικιστικό Πρόγραμμα, 1.059 κατοικιών, το οποίο θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα, το καλοκαίρι του 2026,σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα» εξήγησε.

«Εδώ όμως βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο «Ζιάκα», μια πολύ μεγάλη έκταση, σχεδόν 130 στρεμμάτων, όπου φιλοδοξούμε να εκτελεστεί κι εδώ ένα πολύ σημαντικό Οικιστικό Πρόγραμμα κατασκευής εξακοσίων και πλέον κατοικιών» πρόσθεσε.

«Και όχι απλώς κατασκευής 600 και πλέον κατοικιών», συνέχισε, «αλλά και δημιουργίας ενός πρότυπου συγκροτήματος κατοικιών».

«Μιας μικρής πόλης η οποία θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, εκτός βεβαίως από το ότι θα δώσει λύση σε στεγαστικά προβλήματα και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τμήματος της ελληνικής κοινωνίας» επισήμανε.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στην έδρα της Ιερέας Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, όπου είχε σύντομη συζήτηση με τον Σεβασμιώτατο Βαρνάβα, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το στρατόπεδο "παραμένει ανενεργό από το 2006".

"Σχεδιάζουμε", τόνισε, "την αξιοποίηση της έκτασής του για την ανέγερση πρότυπου οικισμού, όπως αυτοί που ήδη κατασκευάζονται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο του Οικιστικού Προγράμματος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων".

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 21:57
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