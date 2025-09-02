Μητσοτάκης: Τον Αύγουστο έφτασαν στην Κρήτη όσοι μετανάστες καταγράφηκαν σε μια ημέρα του Ιουλίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την παραλαβή και ένταξη πέντε Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών στο Λιμενικό Σώμα, οι μετανάστες που έφτασαν ολόκληρο τον Αύγουστο στην Κρήτη ήταν όσοι καταγράφηκαν μόνο σε μια μέρα του Ιουλίου.

Ο πρωθυπουργός, σε εκδήλωση για την παραλαβή πέντε νέων υπερσύγχρονων περιπολικών σκαφών του Λιμενικού, τόνισε ότι η ενίσχυση του στόλου σηματοδοτεί τη δέσμευση της χώρας για ασφαλή ελληνικά και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα. Επεσήμανε τη διττή φύση των σκαφών, που συνδυάζουν αμυντικές δυνατότητες με εξοπλισμό για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε τη μείωση των παράνομων αφίξεων, ιδιαίτερα στο Ανατολικό Αιγαίο, και την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Τόνισε ότι τα νέα σκάφη ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών θαλασσών, ενώ εξέφρασε την ευχή για μεγαλύτερη συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων σε μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα. Κλείνοντας, ευχήθηκε καλοτάξιδα τα σκάφη και διαβεβαίωσε ότι τα στελέχη του Λιμενικού θα έχουν πάντα τη στήριξη της Πολιτείας και την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε: " Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι,

Αυτά τα υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη τα οποία υποδεχόμαστε σήμερα, σημαίνουν πολλά περισσότερα από μία ακόμα πρωτοβουλία αναβάθμισης του στόλου του Λιμενικού. Όχι μόνο γιατί αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος, όσο γιατί σηματοδοτούν τη διαρκή μας δέσμευση να διατηρούμε τα ελληνικά νερά ασφαλή, απλώνοντας, κ. Αρχηγέ, τη νομιμότητα σε όλη την έκτασή τους.

Και με δεδομένη, βέβαια, κ. Υπουργέ, και τη μεγάλη μεταναστευτική πρόκληση, αυτά τα πέντε νέα αποκτήματά μας ενσαρκώνουν και αυτή τη διττή φύση της θαλάσσιας ασφάλειας. Ενώ διαθέτουν αμυντικές δυνατότητες, όπως η αντιβαλλιστική προστασία, τηλεχειριζόμενος οπλισμός, είναι επίσης σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, με χώρους φιλοξενίας ναυαγών, με δυνατότητες έρευνας και διάσωσης, με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό.

Υπογραμμίζουν έτσι τη θεμελιώδη προσέγγιση της πατρίδας μας στο συγκεκριμένο πρόβλημα της εποχής, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θωράκιση των συνόρων μας, χερσαίων αλλά και θαλασσίων, ταυτόχρονα, όμως, και με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι κάτι που εσείς οι γυναίκες και οι άντρες της Ελληνικής Ακτοφυλακής το ξέρετε από πρώτο χέρι, δίνοντας καθημερινά αυτές τις παράλληλες μάχες στις αλλεπάλληλες αποστολές σας.

Γι΄ αυτό και θα πρότεινα να κρατάτε, ας κρατάμε όλοι μαζί κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς οι οποίοι παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση την αποστολή τους, αλλά και τον όρκο τους, αλλά και το εθνόσημο το οποίο τόσο υπερήφανα φοράνε, και αναπαράγοντας συχνά και την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών.

Ευτυχώς, όμως, η δική σας παρουσία, η δική σας δράση έρχεται να επιβεβαιώσει το ακριβώς αντίθετο, δηλώνοντας, μάλιστα, ότι η υδάτινη ελληνική επικράτεια ταυτίζεται, ας μην το ξεχνάμε αυτό, με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Γι’ αυτό και ένα δυνατό Λιμενικό στην πατρίδα μας σημαίνει ουσιαστικά μια δυνατή θαλάσσια άμυνα για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κάτι το οποίο αντανακλάται σαφώς και στο τρέχον πρόγραμμα των εξοπλισμών του.

Και η αποτελεσματικότητα του Σώματος αναδεικνύεται από συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο. Φέτος, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, καταγράφεται μια σημαντική μείωση στις συνολικές παράνομες αφίξεις παρά τις αυξημένες πιέσεις στα νότια σύνορά μας και τα παιχνίδια που ορισμένοι συνεχίζουν να παίζουν στις πλάτες απελπισμένων ανθρώπων.

Το πρώτο 8μηνο του 2025 η κάμψη φτάνει το 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία αποτέλεσαν για πολλά χρόνια και το επίκεντρο της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, η μείωση έχει ξεπεράσει το 42%.

Ενώ, σχετικά με τις αφίξεις από τη Λιβύη, που μας προβλημάτισαν πολύ τους τελευταίους μήνες, αρχικά όντως ήταν περισσότερες, φαίνεται όμως ότι η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες ασύλου αποτέλεσε ένα ουσιαστικό σημείο καμπής.

Το τελευταίο διάστημα έχει διαμορφωθεί μια καμπύλη πτωτικής τάσης, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Αυγούστου -επαναλαμβάνω, ολόκληρου του Αυγούστου- έφτασαν στην Κρήτη σχεδόν όσοι καταγράφηκαν μόνο σε μια μέρα του Ιουλίου.

Και η εντυπωσιακή αυτή αλλαγή προς το καλύτερο αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις βελτιωμένες δυνατότητες επιτήρησης και αποτροπής, αλλά και τη γενικότερη επίδραση μιας πολύ σαφούς, συνεπούς, αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής.

Και τα νέα αυτά περιπολικά σκάφη σίγουρα θα ενισχύσουν, κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ, τις δυνατότητές μας να διατηρούμε τις ροές σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Κατασκευάστηκαν, άλλωστε, με προδιαγραφές που υπέδειξαν Έλληνες ειδικοί και ανταποκρίνονται στις γεωγραφικές προκλήσεις, τις ιδιαίτερες, των ελληνικών θαλασσών.

Και θέλω να κλείσω εκφράζοντας την ευχή μου ότι, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, στα επόμενα μεγάλα προγράμματα του Λιμενικού Σώματος, και γιατί όχι και του Πολεμικού Ναυτικού, κ. Αρχηγέ, θα υπάρχει πια μια πολύ πιο ενεργή συμμετοχή των Ελληνικών Ναυπηγείων, τα οποία απέκτησαν ξανά ζωή τα τελευταία χρόνια χάρη στις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης και τα οποία ενθαρρύνουμε να μπουν δυναμικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα.

Και κλείνω, λοιπόν, με την ευχή αυτά τα νέα σκάφη να είναι καλοτάξιδα περιπολικά, κυρίως όμως να έχουν πάντα άξια και υγιή πληρώματα.

Αξίζετε -και αναφέρομαι εδώ στα στελέχη του Λιμενικού- τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό σε εκείνο το Σώμα το οποίο αγρυπνά στις ακτές μας, στις θάλασσες μας, στα λιμάνια μας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Γι’ αυτό, άλλωστε, θα έχετε πάντα όχι μόνο τη στήριξη της Πολιτείας αλλά και την ευγνωμοσύνη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Σας ευχαριστώ και καλοτάξιδα τα νέα σκάφη".